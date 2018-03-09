|
Без макияжа. Ирина Шейк снялась для немецкого Vogue в естественном виде
32-летняя российская супермодель Ирина Шейк появилась на обложке немецкого Vogue, согласившись позировать без макияжа и прически.
— Ни прически, ни макияжа — только я и фотограф — подписала Ирина снимок в инстаграме.
Это не первый случай, когда Vogue публикует фотосессии супермоделей в естественном виде. Ранее на обложке итальянского Vogue появилась Жизель Бундхен без макияжа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды без макияжа
|
Архив (Разное)
Комментарии