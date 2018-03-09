Без макияжа. Ирина Шейк снялась для немецкого Vogue в естественном виде

32-летняя российская супермодель Ирина Шейк появилась на обложке немецкого Vogue, согласившись позировать без макияжа и прически.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Мар 2, 2018 в 7:08 PST

— Ни прически, ни макияжа — только я и фотограф — подписала Ирина снимок в инстаграме.

Это не первый случай, когда Vogue публикует фотосессии супермоделей в естественном виде. Ранее на обложке итальянского Vogue появилась Жизель Бундхен без макияжа.

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) Фев 1, 2018 в 2:23 PST

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) Фев 1, 2018 в 1:53 PST