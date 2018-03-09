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Без макияжа. Ирина Шейк снялась для немецкого Vogue в естественном виде

10.03.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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32-летняя российская супермодель Ирина Шейк появилась на обложке немецкого Vogue, согласившись позировать без макияжа и прически.

— Ни прически, ни макияжа — только я и фотограф — подписала Ирина снимок в инстаграме.

Это не первый случай, когда Vogue публикует фотосессии супермоделей в естественном виде. Ранее на обложке итальянского Vogue появилась Жизель Бундхен без макияжа.

 

 
 
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