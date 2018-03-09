Муж завел любовницу: что делать и как себя вести?

Узнать, что у твоего любимого мужчины есть другая женщина, — это удар по самооценке и трещина в жизни вашей пары. Почему не стоит разрушать свою жизнь поспешными выводами и поступками — в этом материале.



wtalks.com

«У моего мужа есть другая женщина».

Пока жена ничего не знает, а любовница не претендует на звание «единственной женщины», мужчина уверен, что жизнь сложилась прекрасно, и даже не думает о том, во что это выльется. Он не собирается уходить из семьи и бросать детей, любовница ничего не требует. Что еще нужно для счастья?

Но долго ли может продолжаться обман? Со временем мужчина теряет бдительность, а любовница, устав быть номером 2, начинает действовать.

Почему же любовница, изначально понимая, с кем она связывается, идет на такие отношения? Потому что любовь. И потому что вначале ей кажется, что эта связь не доставит ей никаких сложностей. Но потом она начинает привязываться к мужчине, чувство собственничества и ревности начинает брать верх. Желание провести с любимым не пару часов в неделю, а выходные дни, праздники, вечера, заводят и любовницу, и мужчину в тупик.

Чего хочет мужчина? Угодить женщине!

Женская критика — самый большой страх мужчины. Поэтому он старается быть хорошим и для любовницы, и для семьи. Чтобы выкрутиться, мужчина придумывает различные поводы улизнуть из дома. Это могут быть внезапные командировки, рыбалка или охота с друзьями, срочная и важная работа. Игра на два фронта будет продолжаться до тех пор, пока супруга не узнает о наличии любовницы. И тут начинается невеселый период для всех сторон любовного треугольника.



ladyclub.org

Жена vs любовница: кто кого?

Несомненно, супруга уверена, что победит. Прожитые вместе годы, общий дом и, конечно, дети — все это укрепляет веру в то, что в дилемме «Я или Она» выбор мужа будет в ее пользу. Муж, естественно, обещает, что никогда не бросит семью. Но при этом продолжает свои встречи с любовницей. Та в свою очередь тоже развернула боевые действия. Но в отличие от жены, действует более спокойно и продуманно, ведь она по сути ничего не теряет: оставшись без мужчины, она вернется к тому, с чем была до этого.

А вот у жены сложился определенный уклад жизни, ставший родным и привычным. Страх потерять все, ультиматумы и истерики дают эффект, обратный желаемому. Скорее всего, мужчина останется с той, кто сумеет взять свои эмоции под контроль, действовать под руководством здравого смысла и сохранить холодный ум для принятия каких-либо решений. Вопрос только в том, нужно ли женщине сохранять такие отношения?

Затянувшаяся война

К сожалению, только немногие из мужчин могут набраться смелости и признаться жене, что у них есть любовница. И еще меньше тех, кто способен принять какое-то решение в этой ситуации. В большинстве случаев муж живет под лозунгом: «А вдруг все рассосется само собой?».

Ситуация может растянуться на годы, пока кому-то просто-напросто не надоест. Или жена поставит точку, или любовница решит, что ей это не нужно, и махнет рукой на мужчину, который не собирается уходить из семьи.



sovetchik.org

Как же вести себя, если у мужа появилась любовница?

В такие острые моменты единственно верным решением будет заняться собой. Здоровый эгоизм не вредил еще никому. Необходимо переключиться с темы неудачных отношений на поиск занятий по душе, нового круга общения, заняться образованием или работой. Смещая фокус на себя, жене нужно помнить простую истину: то, что в этой жизни предначертано ей, никуда не денется, а то, что ей не нужно — отпадет само собой. Поэтому не стоит тратить свои силы на попытки все разрушить или вернуть. Занимайтесь собой и помните: если не знаете, как поступить, не поступайте вообще никак.

Готовность к новому этапу

Переключившись на себя, жене нужно все-таки осознать и принять мысль о том, что мужчина может уйти. Смириться с этим бывает трудно, но подготовиться — полезно. «Отпустив» человека внутри себя, пережить его уход будет намного легче. Если ситуация затянулась на слишком долгий срок и измотала нервы, лучшим вариантом будет самой принять окончательное решение. Да, это больно и тяжело. Но чтобы начать новую жизнь, эту страницу стоит перевернуть.