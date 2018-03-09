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Азаренко и Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В стартовом поединке Азаренко и Соболенко взяли верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Напомним, что Азаренко пробилась также во 2-й круг одиночных соревнований. Соперницей Азаренко там станет Слоан Стивенс.
Соперницей белоруски Александры Саснович во 2-м круге станет 22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 28), пропускавшая первый раунд.
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Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.
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