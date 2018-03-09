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Азаренко и Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

10.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

В стартовом поединке Азаренко и Соболенко взяли верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Напомним, что Азаренко пробилась также во 2-й круг одиночных соревнований. Соперницей Азаренко там станет Слоан Стивенс.

Соболенко же вышла накануне уже в 3-й раунд, где сразится с 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№ 54), которая выбила из борьбы 11-ю ракетку мира британку Йоханну Конту — 7:6, 6:4.

Соперницей белоруски Александры Саснович во 2-м круге станет 22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 28), пропускавшая первый раунд.

 
 
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Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.

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