Азаренко и Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

В стартовом поединке Азаренко и Соболенко взяли верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:3), 2:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Напомним, что Азаренко пробилась также во 2-й круг одиночных соревнований. Соперницей Азаренко там станет Слоан Стивенс.

Соболенко же вышла накануне уже в 3-й раунд , где сразится с 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой (№ 54), которая выбила из борьбы 11-ю ракетку мира британку Йоханну Конту — 7:6, 6:4.

Соперницей белоруски Александры Саснович во 2-м круге станет 22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№ 28), пропускавшая первый раунд.