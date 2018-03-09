Винтажно и душевно: дома в аренду в Минске и пригороде, в которых приятно пожить

REALTY.TUT.BY выбрал из риэлтерских баз три очень симпатичных дома, которые сдают в аренду в Минске и пригороде.

Дом на Минском море

На берегу Минского моря в деревне Лапоровичи предлагают в аренду дом за 1.357 долларов в месяц.









«Дом ніколі раней не здаваўся. Першы паверх 110 м² - спальня, дзіцячы пакой, зал, кухня/сталовая, ванны пакой, гардэроб, гаспадарчы пакой», — говорится в объявлении.





«Другі паверх 85 м² - спальня, дзіцячы пакой, кабінет з балконам. Есць уся пабытовая тэхніка, уключаючы пасудамыечную машыну, пральную машыну, індукцыйную пліту, чайнік, тостер, халадзільнік, кава машына Nespresso, фартэпіяна. Усе поўнасцю для жыцця: артапедычныя каўчукавыя матрасы, коўдры, поўны набор каструляў, посуду, сталовых прыбораў».









В комплексе с домом — отдельно стоящая баня с финской парилкой.





В деревне Цнянка

В деревне Цнянка можно пожить в доме, обставленном винтажной и антикварной мебелью.

















Цена — 899 долларов в месяц. На участке также есть баня и гараж.

В Масюковщине

Пожить в двухуровневом коттедже в частном секторе на улице Чигладзе (район Масюковщины) можно за 1,5 тысячи долларов в месяц. Обстановка в доме понравится любителям классики.















