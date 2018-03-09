Певица Рианна продала дом в Лос-Анджелесе по цене особняка в Минске

Поп-звезда, R&B-дива и актриса Рианна продала дом в испанском стиле в Беверли Гров, центральном районе Лос-Анджелеса, за ту же цену, что купила полтора года назад, сообщает tmz .



Фото: Reuters

Певица купила дом в 2016-м, за 2,75 миллиона долларов. И выставила его на продажу всего спустя три месяца по цене $ 2,85 миллиона. Продать удалось за те же 2,75 миллиона.



Фото: bigbucks.com.ua

Дом с пятью спальнями очень прост как снаружи, так и внутри.



Фото: bigbucks.com.ua



Фото: bigbucks.com.ua



Фото: bigbucks.com.ua

В ремонт звезда не вкладывалась.



Фото: bigbucks.com.ua

Чем не угодила покупка, так и осталось загадкой.



Фото: bigbucks.com.ua



Фото: bigbucks.com.ua

Но звезда не без жилья. Ей принадлежит еще как минимум особняк в Западном Голливуде, купленный за $ 7 миллионов.



Фото: glamour.ru



Фото: glamour.ru