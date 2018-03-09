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Певица Рианна продала дом в Лос-Анджелесе по цене особняка в Минске

10.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Поп-звезда, R&B-дива и актриса Рианна продала дом в испанском стиле в Беверли Гров, центральном районе Лос-Анджелеса, за ту же цену, что купила полтора года назад, сообщает tmz.


Фото: Reuters

Певица купила дом в 2016-м, за 2,75 миллиона долларов. И выставила его на продажу всего спустя три месяца по цене $ 2,85 миллиона. Продать удалось за те же 2,75 миллиона.


Фото: bigbucks.com.ua

Дом с пятью спальнями очень прост как снаружи, так и внутри.


Фото: bigbucks.com.ua

Фото: bigbucks.com.ua

Фото: bigbucks.com.ua

В ремонт звезда не вкладывалась.


Фото: bigbucks.com.ua

Чем не угодила покупка, так и осталось загадкой.


Фото: bigbucks.com.ua

Фото: bigbucks.com.ua

Но звезда не без жилья. Ей принадлежит еще как минимум особняк в Западном Голливуде, купленный за $ 7 миллионов.


Фото: glamour.ru

Фото: glamour.ru
 
 
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