Чтение на выходные: книжные новинки, от которых нельзя оторваться

Пока весны как не было, так и нет, а длинные выходные еще не закончились, можно спрятаться дома и читать, читать, читать… Сегодня мы расскажем вам про книжные новинки с настоящей зимней атмосферой: снежные бури, отрезанные от мира дома и тихий треск поленьев в камине — рекомендуем открывать эти книги под пледом и с чашкой горячего кофе:



comode.kz

«Воссоединение», Эми Сильвер





Джен, Эндрю, Лайла, Натали и Дэн были лучшими университетскими друзьями и искренне верили, что их дружба устоит перед любыми ударами судьбы. Но ужасная трагедия изменила их жизни навсегда. Теперь, семнадцать лет спустя, они вновь собираются в доме Джен во Французских Альпах, где когда-то были так счастливы, — встречаются, еще не зная, что в ночь снежной бури им предстоит посмотреть в лицо своему прошлому. Задаются вопросы. Звучат обвинения. Раскрываются старые тайны.

Большой одиноко стоящий дом, до ближайшей деревни далеко, за ночь все дороги заметает снежная буря, телефонной связи нет, интернет не работает. Начало очень напоминает «Чисто английское убийство», но ни трупов, ни расследований не будет. Некая драма прошлого в сюжете присутствует, но очень скоро становится понятно, что никакого криминала, а банальный несчастный случай. «Воссоединение» — очень тихий, неспешный роман, временные рамки настоящего ограничены всего какими-то сутками, основная часть повествования уделяется прошлому — старые обиды, старые любови, несбывшиеся мечты.

«Кто не спрятался», Яна Вагнер





История девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы маленького европейского городка. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы — такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой. Все, что им остается, — зажечь свечи, разлить виски и посмотреть в глаза друг другу.

Еще одна похожая история — старые друзья собираются в одиноко стоящем доме, отрезанном от мира погодными условиями. И хотя здесь труп все же случается, на самом деле это никакой не детектив и не триллер, а скорее психологическая драма, где совершенно не важно, кто преступник. Суть здесь — отношения между героями, жизнь каждого из них, история их знакомства и взросления на фоне советского прошлого, трагедия каждого из них.

Прекрасный роман, написанный чудесным русским языком, что как-то неожиданно радует после участившихся не очень качественных переводов зарубежной литературы. Роман «Кто не спрятался» вот только вошел в лонг-лист российской литературной премии "Национальный бестселлер". По первому роману Яны Вагнер «Вонгозеро» сейчас снимается сериал.

«Девушка в тумане», Донато Карризи





Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. От дома, где сияют огни елки и лежат подарки, до празднично украшенной местной церкви всего триста метров, но в церкви юная Анна Лу так и не появилась. Вездесущие журналисты, фоторепортеры и телевизионщики осаждают городок. Каждый из них жаждет первым сообщить сенсационные новости о ходе расследования. Этим мастерски пользуется спецагент Фогель, привлекая внимание к собственной персоне.

Автору действительно очень хорошо удалось показать, как трагедию можно превратить в шоу, где никого не волнует судьба пропавшей девочки, где спецагенты озадачены собственной карьерой, а СМИ — тиражами и количеством просмотров. Где под влиянием прессы и телевидения подозреваемого в одно мгновенье могут линчевать, но с поворотом дела в иную сторону недавний монстр также легко и быстро превращается в несправедливо обвиненного героя, которому все рукоплещут. Банально, да. Но так просто у Карризи не бывает, так что ближе к концу он традиционно делает неожиданный кульбит, все снова переворачивается с ног на голову и оказывается не так.

«Девушка во льду», Роберт Брындза





В озере одного из парков Лондона под слоем льда обнаруживают тело женщины. За расследование берется детектив Эрика Фостер. Жертва — молодая светская львица с идеальной, на первый взгляд, жизнью. Вскоре Эрика обнаруживает, что это преступление ведет к трем девушкам, которые ранее также были найдены задушенными и связанными в водоемах Лондона. Что это — совпадение или дело рук серийного маньяка? Пока Эрика ведет расследование, к ней самой все ближе и ближе подбирается безжалостный убийца.

Как водится, здесь у нас женщина-детектив с кучей собственных проблем, ее карьера висит на волоске, ее никто не слушает и не хочет верить в существование серийного убийцы. Тем более что одна из жертв принадлежит к состоятельному и влиятельному семейству, а остальные — девушки, вовлеченные в проституцию, до смерти которых никому нет никакого дела.

Вполне стандартный полицейский детектив, тем не менее радует появление нового, похоже, очень неплохого автора. «Девушка во льду» — это первая книга цикла о детективе Эрике Фостер, скоро выходит и следующая — «Ночной охотник».

«Последний кит. В северных водах», Ян Мак-Гвайр





Корабль держит путь на Антарктику. Экипаж охотится на китов. Но тем временем на судне происходят загадочные события. Члены команды ведут войну друг с другом. Это динамичная, страшная история о роковом путешествии, о противоборстве гарпунера Генри Дракса и военного врача Патрика Самнера. Первый прослыл жестоким, опустившимся человеком, второй — беглец, который скрывается от суда за выдуманной биографией. Дракс опасается за свое будущее на борту корабля, а Самнер — за собственную шкуру. Остаться в живых должен только один из них. Для одного из них этот рейс станет последним.

Это и кровавый триллер, и настоящее морское приключение, и исторический роман. Китобойное судно в викторианскую эпоху, убийство, наркотики, кровь, антисанитария, льды, вечная мерзлота, мрак и безысходность. Критики называли этот роман «самым наваристым» триллером года. Книга вошла в лонг-лист Букеровской премии, однако ее перевод и издание на русском прошло очень тихо, быть может потому, что издало ее харьковское издательство «Клуб семейного досуга», но тем не менее как минимум в одном отечественном книжном она точно есть.

А еще роман «В северных водах» поможет скоротать время тем, кто с нетерпением ожидает выхода сериала «Террор», который снимается по одноименному роману Дэна Симмонса и ожидается в конце марта.

«Петровы в гриппе и вокруг него», Алексей Сальников





Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» стал самой обсуждаемой книгой в русскоязычном литературном пространстве на протяжении последних нескольких месяцев. И здесь, как с Янагихарой, — равнодушных нет, все ровнехонько делятся на два лагеря: безоговорочная любовь или полное непринятие вкупе с обвинением в отсутствии сюжета.

Да, кто-то говорит о том, что сюжета в этой книге как такового нет, и вместо традиционной аннотации к роману даже приводится отрывок из рецензии Галины Юзефович, которая называет роман «настоящим читательским праздником»: «Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно — свежо, как в первый день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, расшатывает натренированным многолетним чтением „нормальных“ книг вестибулярный аппарат. Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, собирается в стройную конструкцию без единой лишней детали…»

Тем не менее несколько дней из жизни обычной семьи вполне себе сюжет, хотя главное здесь, конечно, сам текст, метафоры, детали. Роман многослойный, многогранный. Смешной. Предновогодний Екатеринбург, холодные троллейбусы, тихо подкрадывающийся грипп, Петровы — он автослесарь, она работница библиотеки, сын-восьмилетка. И не то чтобы кому-то надо ностальгировать по советскому прошлому, но есть здесь и вполне милые детали, возвращающие в далекое детство. Клеенчатая скатерть на кухонном столе, колготки с шортами на новогодней елке, чебурашковая шапка, которая надевалась на что-то вроде шерстяного шлема и крепилась к голове посредством резинки, крест-накрест захлестывавшейся под подбородком, а затем натягиваемой на темечко… Приятного чтения!