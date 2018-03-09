«Мех дня» — проект LADY, которым мы греемся в холода. Морозы не отступают, весна пришла только по календарю… И мы решили, что не грех сделать еще пару выпусков с трогательными историями о ваших любимцах.

Напоминаем: мы собираем истории читателей про их четвероногих друзей — про тех, кто любит нас такими, какие мы есть! Мы очень ждем ваших писем по адресу mehmeh@tut.by.

В письме расскажите о том, когда и как у вас появился друг, какой у него характер и привычки, что вас связывает. Напоминаем, мы принимаем истории о разных животных любой породы (и без породы, конечно, тоже). Главное, не забудьте прикрепить невыносимо милые фотографии. Дополнительная мотивация: корм супер-премиум-класса Josera в подарок от kotoshop.by! Подробности в конце материала.

Марик

Наша история стала возможной в некотором роде благодаря порталу TUT.BY. И это отнюдь не преувеличение. Но давайте обо всем по порядку.





Летом 2016 года мы с супругой даже и не думали заводить пушистых друзей. Правда, я с некоторым любопытством поглядывал на соседского мопса, ловя в ответ такие же взгляды, но привести в дом собаку не решался.

В конце июня, пролистывая ленту в твиттере, я наткнулся на тутбаевский репост сообщения некой девушки: она предлагала взять у нее кота или кошечку. История была довольно грустной: двухнедельных котят, завернутых в мокрое полотенце, подкинули на порог офиса, где работала вроде бы ее мама. Женщина приютила животных, но оставить себе не могла и поэтому просила о помощи.





Я созвонился с женой и после короткого разговора мы решили, что, наверное, стоит забрать к себе одного из котят. Нас только смущало, что подобрать недельного подкидыша и растить его без кошки-мамы нам будет непросто, ведь это не трехмесячный откормленный «британец», который уже во всю прыть может носиться по дому. Но решение было принято и обещание забрать кота дано, поэтому я выехал по указанному адресу.

В квартире, неожиданно превратившейся в приют, я увидел два комочка: темно-серая кошка и рыжий кот спали, свернувшись в один клубок в шерстяном шарфе. На шум они еле-еле поворачивали голову и, щурясь, потому что их глазки только открылись, пытались разглядеть, что происходит вокруг. Мы с супругой заранее определились, что возьмем кота, поэтому я поднял рыжий комок, даже не похожий на это животное, обернул махровым полотенцем и увез с собой.





В этот же день мы дали ему гордое и торжественное имя — Маркус. Но для нас, даже спустя полтора года, он все еще остается Мариком. Родители, увидев фотографии кота, как и первый ветеринар, к которому мы отправились на прием, честно признались: он не выживет. Однако мы решили во чтобы то ни стало поднять его на ноги и воспитать его настоящим рыцарем и джентльменом. Где-то ошибаясь, где-то слишком оберегая от малейшей опасности, мы ухаживали за ним круглые сутки. В голове у меня даже начали крутиться мысли: если за котом так непросто ухаживать, то что можно говорить о ребенке?





В течение полутора лет нам дважды понадобилась помощь ветеринара. Сперва у него было подозрение на рахит (наверное, сказалась нехватка натурального кошачьего молока), но нам прописали определенные витамины и уколы, и вскоре мы его вылечили. Затем мы его решили кастрировать, и это оказалось довольно сложная операция из-за одной патологии.





Но все же Маркус вырос здоровым, ласковым и очень дружелюбным котом. Мне даже порой кажется, он и не осознает, что он кот. Но находиться в компании, пусть даже и просто лежа в сторонке, для него очень важно. Его яркий окрас, большие и грустные глаза свели с ума не одну инстаграмщицу.





Возможно, он слегка боязлив, ведь до сих пор не может наладить контакт с прилетающими на карниз голубями. Лишь, спрятавшись за подоконник, внимательно следит за пернатыми. Но этот рыжий парень стал для нас чем-то большим, нежели просто домашним любимцем.





Малышка

На наших глазах попал под машину бездомный котенок, примерно 4 месяцев от роду. Если бы не увидели, если бы прошли мимо, если бы…

Разорванный живот, разбитые задние лапки и невеликие шансы на жизнь. Не станем утомлять вас перечислением того, через что мы прошли за полгода. Все это время мы называли нашу «подобрашку» просто Малышкой, каждый раз со страхом открывали дверь в комнату, где она лежала, и сделали только одно фото, когда шансы жить или нет, уравнялись.





Однажды услышали душераздирающий визг, но распахнув дверь и ожидая увидеть нечто ужасное, обнаружили, что Малышка стоит возле порога, решив выйти в большой мир.

С этого дня и в связи с изобилием котов в доме (2 штуки) приняли твердое решение отдать ее в хорошие руки.

Но, как говорится, благими намерениями… Итак, знакомьтесь: Малышка Нотти!





Она красива. Это неоспоримо и непререкаемо. Она визглива. За что и получила свое второе имя (увы, сначала эти звуки казались нам музыкальными). Может, просто не умеет мяукать или научилась так подвизгивать, когда болела. И еще о-о-очень упряма.

Она считает, что является центром семьи и все остальные живут рядом, чтобы удовлетворять ее потребности и желания.





Она сколь упряма, столь и умна! Коты готовятся к дневному сну. Основательный Федор определился, где ляжет, вылизался и уже пребывает в блаженной дреме. Малышка Нотти наблюдает и ждет. И вот разомлевший, упитанный глава прайда погружается в глубокий сон. С диким визгом она запрыгивает ему на спину, Федор с закрытыми глазами выпадает на пол, а довольная кошка укладывается на нагретое место и мгновенно засыпает. Это повторяется изо дня в день, и, кажется, оба участника не имеют ничего против. Ночью же она использует Федора в качестве живой грелки.

Она все рвет! Все, что попадает в ее зубы и лапы. Возможно, она — реинкарнация боевой собаки. Туалетная бумага, салфетки, кухонные полотенца. Все! Все, что можно ухватить, утащить и разодрать. И это одно из любимых занятий В последнее время мы практикуем кусок тряпки, размером с носовой платок. К концу дня нужно только собрать лоскуты, зато обои остаются целыми.





А потом вдруг придет на руки, и понимаешь, что у тебя лучшая кошка в мире. Нет, лучшие…

А теперь об отношениях внутри прайда. Федор сразу и безоговорочно принял Малышку. Он уступает ей все и во всем, оберегает и нежно ухаживает за ней. Они вдвоем устраивают ежедневные побегушки, вылизывают друг друга, обнявшись, греются на подоконнике.









Лола — наоборот, игнорирует. Возможно — это женская ревность, возможно — флегматичность характера. Когда Малышка бывает навязчива и пытается задеть ее, Лола начинает гудеть долго, громко и нудно. Тогда она напоминает мне большого шмеля, муж более категоричен в суждениях и называет ее «тяжелым бомбардировщиком». Не спорю.





Иногда наступает идиллия, и тогда вся троица, заключив перемирие, совместно нежится на кровати, греется на подоконнике, устраивает набег на комнатные цветы или требует хозяйской ласки. Благо рук хватает.









Вот так и живем. И да! Мы твердо решили, что три кота в доме — это более чем… Наверное…

Борис

Знакомьтесь, это Борис! И он попал к нам волею судьбы…





Я переехала вслед за мужем в Гродно, так как он у меня военный. Мы поселились в военном общежитии, в небольшой комнате. Хотя я с детства ярый кошатник, понимала, что в маленькой комнатенке, с коридорной системой кота точно заводить не стоит. И ему будет тяжело, и нам.

Но однажды, возвращаясь с работы в двадцатиградусный мороз, около входной двери увидела его… Взрослого кота, с большими блюдцеобразными глазами, истощенного и трясущегося от холода. Он пытался забежать внутрь общежития, но входящие люди безжалостно откидывали его ногами обратно на улицу.

Я сразу позвонила мужу с просьбой приютить кота хотя бы на время мороза, но услышала категоричное «нет». Я знала, что без согласия супруга я не смогу оставить себе этого кота. Поэтому я время от времени потихоньку запускала его в общежитие, подкармливала под лестницей, пока не видела дежурная по общежитию. Уходя или приходя с работы и не видя его, я надеялась, что его взяли к себе добрые люди. Но, к сожалению, добрых людей не нашлось.

Однажды утром, умываясь и собираясь на работу, я услышала протяжное «мяу» у себя под ногами. Опустив голову, я увидела эти глаза… Он пришел ко мне, он сидел, пока я умывалась, и проводил до самой комнаты. И тут я решила, что если я приду с работы, и он будет в общежитии, я его заберу себе и уговорю мужа, чего бы мне это ни стоило. И, конечно же, вечером он сидел и ждал меня около входа в общежитие. Мне сложно было уговорить мужа. Со слезами, с истерикой, с разрывающимся сердцем от мысли, что он останется мерзнуть на улице, никому не нужный… В итоге мы его забрали! Странно, что все люди, кто пихал его ногами, не пуская в общежитие, все дежурные, которые выносили его на улицу снова и снова, потом долго приходили и спрашивали про этого кота, говоря, какая я молодец, что его забрала…





Борис оказался домашним котом. Не знаю, его выбросили или он сам сбежал, но он был знаком с лотком, с когтеточкой. Ел только сухой корм. Борис у нас очень аккуратный кот. Я всегда говорю, что мне с ним повезло. Жизнь в мороз на улице, конечно, отразилась и на его здоровье. К сожалению, Борис получил хронические проблемы с почками…

Уже прошло 4 года, как мы его забрали с улицы. Он до сих пор благодарен за то, что его приютили. И как может это выражает: по утрам обнимашками, хождением хвостиком за нами, безграничной любовью, особенно когда ему страшно… Он до сих пор боится, что его оставят одного…

Борис — кот у нас с характером. Ему важно, чтобы всегда все было, как он хочет. Его нельзя взять на руки, пока он не захочет, его нельзя погладить или поиграть, пока он не захочет. А вот если захочет, хоть в другой комнате от него прячься, но он все равно тебя найдет и получит то, что его душе угодно. И пить он у нас предпочитает только из-под крана. Поэтому каждое утро я его нахожу сидящим или спящим в ванне в ожидании «фреша». Тяжелее дела обстоят ночью… Борис всегда засыпает с нами. Но иногда по ночам ему очень хочется попить или поесть. И он начинает привлекать к себе внимание: роняет с комода все, что плохо лежит; сворачивает с прикроватной тумбочки даже тяжелые книги в 800 страниц, отодвигает шуфлядку и с грохотом начинает все оттуда вытаскивать. Иногда мы закрываем дверь в спальню. Но Борис всегда найдет способ разбудить нас, находясь и в коридоре: он очень громко начинает хлопать углом ковровой дорожки (цепляет лапой край ковровой дорожки, оттягивает на максимальное расстояние и отпускает). Плюс ему за сообразительность!

Но невзирая на все эти мелкие кошачьи шалости, мы с Борисом ладим и понимаем друг друга. Я благодарна, что он появился у нас и разнообразил мою жизнь, когда мне это было больше всего необходимо. А он благодарен за то, что его спасли и дали ему любящую семью.

Я не знаю, что произошло в его жизни до того, как он попал к нам… Но, видимо, ему было так суждено… Нам было так суждено — найти друг друга!

Иваныч

Нашего котейку мы с мужем завели в октябре 2017 г. Кто бы мог подумать, что я окажусь скрытой кошатницей… Но так и случилось.

Никаких породистых-выставочных мы не хотели. На них всегда был и будет спрос. Хотелось дать шанс обездоленному шерстяному комку и тем самым сделать этот мир чуть добрее и справедливее. Было лишь одно условие — мы хотели солнечного рыжика.

Немного поискав в интернете, выписали несколько телефонных номеров и стали звонить, а потом назначили встречу с волонтером.

Вот таким мы нашли его в интернете.





И вот перед нами три рыжика. Нашего мы узнали с самого начала: в глазах разум, не пугливый, в меру скромный, но и не тихоня.

— Мальчик?

— Мальчик.

— Берем!

Заключили договор — и вот мы счастливые родители. Имя было приготовлено заранее — Иваныч. Идея мужа, хотелось чего-то простого, свойского и чтобы вызывало улыбку.





Тут же заехали в ветаптеку, купили все необходимое для нашего новоиспеченного питомца. На следующий день — ветклиника. У нас был полный набор: нашли споры микроспории, ушного клеща, воспаление глаз и так, по мелочам. Вот это действительно везунчик — все и сразу.

Далее последовал длительный процесс лечения. Были моменты, когда нам казалось, что Иваныч просто нас ненавидит. Как только он видел у нас в руках какую-то баночку-колбочку, он тут же прятался в самый дальний угол.





Каждый раз, посещая ветеринара, скрестив пальцы, мы ожидали хороших новостей о выздоровлении. В три этапа были сделаны необходимые прививки. И вот мы допущены к кастрации. Кто-то, возможно, сейчас нас осудит. Но это тема для другого разговора.

Настал день «Х». Мы приехали в клинику, и Иваныча стал осматривать врач, долго изучал его, щупал. Затем последовал вопрос:

— Как, вы говорите, его зовут?

Решив, что врачу понравилось имя (на самом деле мы часто встречали улыбки по поводу его имени) мы с гордостью ответили:

— Иваныч!

— Так вот, похоже это Ивановна.

Далее последовала пауза. Мы переглянулись, во взгляде читалось: «Как такое может быть?». А затем смех!





От своих привычек мы решили не отходить — был Иваныч, пусть им и остается. В шутку называем Иваныча котокошкой.

На самом деле не важно, кошка у вас или кот, породистый он или нет, рыжий или черный, да хоть в горошек. Главное, что эти существа делают нас, людских существ, чуточку счастливее! А мы, надеюсь, их.

Сделайте лучше жизнь Марты, а она ответит вам самой искренней собачьей любовью и преданностью

Марта





Я чувствую боль этой собаки. Тому виной не развитая эмпатия и даже не многочисленные шрамы на ее теле, а уставший взгляд, в котором отражается бесконечное страдание длиной в собачью жизнь. Лишенная ласки все эти годы, она будто не верит, что ее могут любить и жалеть, поэтому ищет этого тепла, просит немного нежности от людей…

Мы зовем ее Фрау Марта. Конечно, на рынке, где она жила с осени, особо не церемонились и фамильярно называли Мартой. Но столь благородное существо нуждается в соответствующем обращении.





На рынке у Марты была покровительница. Добрая цветочница Тамара исправно кормила Марточку и искренне хотела ей помочь. Несколько раз спасала ее от отстрела, но забрать себе не могла.

Очередной приезд к родителям и выполнение обязательной программы с посещением местного базара закончился нашим знакомством с Мартой. Она обратила на себя внимание в компании далматина, что означало верное пополнение поголовья щенков в здешних краях. Мы забрали Марту оттуда через пару дней. Вообще-то, мы собирались забирать сразу двоих, но далматинец убежал восвояси, реализовав свои мужские инстинкты.

Марту помыли, стерилизовали, обработали от паразитов. В процессе нашли множество шрамов на голове, лапках, и самый страшный — опоясывающий шрам вокруг шеи. Видимо, когда-то ей в шею врастал ошейник.

Марта так устала от бесконечных скитаний, что дома все время отдыхает. Совершенно ничего не портит и не шумит в квартире. Любит неспешные прогулки, дружит с собаками и котами.





Достаточно крупная собака, размером с лабрадора (35 кг).

Ищем для нее одного-единственного человека, который просто даст ей теплую крышу над головой, немного своей любви и ласки. Вы увидите благодарность в ее глазах и обязательно поймете: вас любят.

Телефон для связи: 8 044 726 97 44 — Ольга

Браун

Браун — мудрый, верный, надежный — успейте спасти!









Браун, пес с человеческими глазами… Оказавшийся там, откуда нет возврата, но чудом спасенный от смерти. Добрая девушка спасла его жизнь, а вы можете спасти его душу, дав ему любовь, заботу и домашнее тепло! Красивый, статный (55−60 см в холке), добрый, абсолютно здоровый, приученный к выгулу пес Браун заслуживает своей семьи. Пусть и на склоне собачьих лет… Браун ищет дом или бесплатную передержку, которая будет всем обеспечена со стороны куратора.

Звоните и приезжайте знакомиться:

+375447306213 Лилия (есть Viber)

Чека





Вот такая прекрасная и красивая девочка Чека очень нуждается в семье или передержке. Малышка стерилизована и обучена премудростям домашним. Но ей необходимо еще дополнительное воспитание, т.к. раньше собакой никто не занимался, но она очень смышленая!





Приучена к двухразовому выгулу, терпит. Возле двери не стоит и не ноет, чтобы ее скорей вывели гулять. Ночью ведет себя тихо, только ходить может. Дает высыпаться, не просится войти, не скулит, не лает. Знает команды «Место», «Ко мне», «Сидеть», «Дай лапу», «Нельзя», «Рядом». Легко обучаема, например, приучились останавливаться перед дорогой, научились команде «барьер», за вкусняшки готова на многое. Умная собака: помогает воспитывать мопса, если тот что не так делает (например, когда он отстает на прогулке, или не сразу реагирует на команду «ко мне», или мешает одеваться) — рычит на него, «ставит на место». Очень полюбит своего хозяина, собачка нежная и ласковая, хочет угодить, обучаться, гулять, быть вместе с хозяином, очень нуждается в любви!





Моменты по воспитанию, которые корректируются, но ею нужно заниматься, поэтому ищем настоящую семью:

— может устроить погрызы, как все щенки (необходима физическая и умственная нагрузка, чтобы не было сил воевать дома);

— сложно идет на контакт с незнакомыми собаками;

— не любит людей с палкой или от которых несет спиртным: начинает гавкать и рычать.

пишите/звоните:

+375293777494 (Яна)

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