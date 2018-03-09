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Продолжаются поисково-спасательные работы на "Беларуськалии"

10.03.2018 09:20 — Разное | БелТА  
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Продолжаются поисково-спасательные работы на "Беларуськалии"
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС продолжает поисково-спасательные работы на "Беларуськалии". Эта информация размещена в твиттер-акаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

"Дополнительной информации по инциденту на "Беларуськалии" нет. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжаются поисково-спасательные работы на "Беларуськалии". Эта информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства по...

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