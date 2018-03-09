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Какие зарплаты белорусы могут увидеть к 2020 году и что для этого нужно сделать
Средняя зарплата в Речицком районе в 2020 году должна
На национальном правовом интернет-портале публикуют уточненные программы социально-экономического развития районов и городов на 2016−2020 годы.
Так, жители Кормянского района, по прогнозам, в 2020 году будут
«В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить
В Мстиславском районе также намерены устранять «межрегиональную дифференциации в оплате труда» — повышать уровень оплаты труда работников сельского хозяйства. Но только при опережающем росте производительности труда и улучшении финансового состояния организаций сельского хозяйства.
К слову, в 2017 году в районе планировали выйти на средние заработки в 535,8 рубля, а по факту в январе-декабре получилось 530,7 рубля.
Жители Костюковичского района, согласно
При этом реальная зарплата должна увеличиться на 6,6−8% по отношению к 2015 году. В районе намерены «поэтапного сближать уровень зарплаты работников бюджетных организаций с уровнем средней зарплаты в экономике», а также продолжить применять гибкую систему оплаты труда, которая учитывает «результативность вклада каждого работника в финансово-экономическую деятельность организаций».
В Лоевском районе,
В Наровлянском районе надеются, что «уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году должен составлять не ниже 80% от средней заработной платы в целом по району».
Напомним, жители Гомельской области, как пМинске — 1500 рублей, в Гомельской области — 1000. Какие зарплаты обещают белорусам к 2020 году">рогнозируется, к концу 2018-го — 906 рублей, 2019-го — 997 рублей, а 2020-го — 1097 рублей. Но при условии «устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».
В 2017 году власти Гомельской области рассчитывали выйти на среднюю зарплату в 824,2 рубля, а по факту получилось 731,5 рубля.
К 2020 году средняя зарплата в Гомеле должна составить 1182 рубля, в Речицком районе — 1279 рублей, Мозырском — 1209 рублей, Светлогорском — 1134 рублей, Жлобинском — 1087 рублей, Гомельском — 1045 рублей. Меньше всего в области, как ожидается, в 2020 году будут получать жители Лоевского района — 776 рублей (к концу этого года — 583 рублей).
В Минске, как
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие зарплаты планируют выйти в разных районах и городах за ближайшие три года.
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