Глава профсоюза КХЛ послал в нокаут арбитра в матче ветеранов. Судья оказался в больнице

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко, во времена выступлений в НХЛ получивший прозвище Русский Танк, послал в нокаут главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов, который прошел 9 марта в подмосковном Одинцово.



Андрей Коваленко. Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как сообщил «Чемпионату» один из участников турнира, судью Владислава Киселева, которого избил Коваленко, увезли на скорой. Извинений от Коваленко не поступало. Претензий по судейству у других игроков не было.

Перед инцидентом Коваленко был удален на две минуты за удар клюшкой. Когда штрафное время закончилось, он атаковал арбитра, а затем был удален с площадки, получив 50 минут дисциплинарного штрафа.



Фото: championat.com

Инцидент произошел во время ветеранского матча лиги РОСТЕХ (Объединенная корпоративная хоккейная лига) между командами «Газпром Экспорт» и «Тигры». В составе «Газпром Экспорт» помимо Коваленко играли Алексей Яшин, Сергей Гомоляко, Игорь Варицкий, Александр Харитонов, а также член совета директоров КХЛ Александр Медведев.



Владислав Киселев. Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Непредвиденная ситуация. Игрок не сдержался, пару раз ударил меня в лицо, — рассказал Владислав Киселев. — Диагностировали сотрясение мозга. Лежу, отдыхаю.

— Это прямо по ходу матча? Вы зафиксировали удаление и он вас ударил?

— Да, это произошло по ходу матча, он был разъярен. На мою просьбу уйти на скамейку поменяться он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок.

— Вы досудили матч или не смогли?

— Матч я досудил, потом пришел в раздевалку и стало плохо. После игры меня осмотрели и госпитализировали.

— Самочувствие неприятное, шок?

— Да, я думал, что такой игрок, который поиграл в хоккей столько лет и ответственен за профсоюз, должен подавать пример игрокам, болельщикам. Другие люди пытались заступиться, разнять.

— Он вам извинения принес?

— Нет.

Коваленко: сожалею, что ударил судью, но ситуация не стоит выеденного яйца

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал инцидент, случившийся на матче ветеранов в Одинцово.

— Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями. Произошел небольшой конфликт, который перерос… Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как в интернете пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено.

Еще раз подчеркну: сожалею, что не сдержался. Эмоции перехлестнули разум, как обычно это бывает в хоккее. Тем более в ветеранском хоккее, где, поверьте, эмоций не меньше, чем в КХЛ. Потому что ветераны — это воспитанники Советского Союза, где никому никогда не разрешалось уступать или подсуживать. Жаль, что после игры начался некий концерт, хотя в матчах ветеранов такие эксцессы возникают постоянно.

Считаю, что историю просто раздули. Там были сотрудники правопорядка, которых вызвали. Просмотрели, кому-то видео показали. Они сами подошли, говорят: «Мы не понимаем, что здесь произошло, потому что на видео видно, что ты не бил никого клюшкой». Ситуация выеденного яйца не стоит. Есть регламент, есть штрафы. За оскорбление судьи — 10 минут, за атаку судьи — до конца игры, дисквалификация. Почему в этот раз решили все раскрутить, я не понимаю, — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.