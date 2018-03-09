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БАТЭ и брестское "Динамо" разыграют Суперкубок Беларуси. Видеотрансляция TUT!
Матчем за Суперкубок стартует сегодня новый футбольный сезон в Беларуси. Первый трофей года по традиции разыграют чемпион страны и обладатель Кубка.
Поединок между БАТЭ и брестским «Динамо» пройдет на стадионе ФК «Минск» по улице Маяковского и начнется в 16.30. Билеты на игру были проданы 1 марта. Те же, кто не попадут на арену, смогут наблюдать за встречей в интернете на сайте
За картинку отвечает компания «Спецмедиа», которая в этом сезоне
Суперкубок Беларуси разыгрывается с 2010 года. С тех пор БАТЭ владел трофеем 7 раз (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), еще раз приз завоевал «Гомель» (2012), одолевший тогда борисовчан со счетом 2:0.
Брестское «Динамо» впервые сразится за Суперкубок.
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Матчем за Суперкубок стартует сегодня новый футбольный сезон в Беларуси. Первый трофей года по традиции разыграют чемпион страны и обладатель Кубка.
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