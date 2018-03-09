Матчем за Суперкубок стартует сегодня новый футбольный сезон в Беларуси. Первый трофей года по традиции разыграют чемпион страны и обладатель Кубка.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Поединок между БАТЭ и брестским «Динамо» пройдет на стадионе ФК «Минск» по улице Маяковского и начнется в 16.30. Билеты на игру были проданы 1 марта. Те же, кто не попадут на арену, смогут наблюдать за встречей в интернете на сайте федерации футбола и на портале TUT.BY. Телезрители увидят матч на канале «МIНСК TV» .

За картинку отвечает компания «Спецмедиа», которая в этом сезоне стала партнером АБФФ.

Суперкубок Беларуси разыгрывается с 2010 года. С тех пор БАТЭ владел трофеем 7 раз (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), еще раз приз завоевал «Гомель» (2012), одолевший тогда борисовчан со счетом 2:0.

Брестское «Динамо» впервые сразится за Суперкубок.