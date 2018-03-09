Обвал на шахте «Беларуськалий»: двоих рабочих еще не нашли

На шахте «Беларуськалий» 9 марта произошел обвал, при котором случился выброс паров метла и соли из массива.

В МЧС отметили , что сообщения об инциденте поступили в 18:30.

Уточняется, что «обрушение произошло при проходке горной выработки на 22б панели горизонта -620 метров», когда на участке работали два человека. Поиски их продолжаются.

Сотрудники военизированой горноспасательной части начали работы по ликвидации последствий происшествия. На данный момент проведено разгазование участка и снижен уровень концентрации метана.

Судьба двух шахтеров остается неизвестной, причины инцидента устанавливаются.