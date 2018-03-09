Пора признать: первая неделя весны выдалась по-зимнему суровой. По этому поводу предлагаем вам на выбор февральские кафе, бары и рестораны, где можно коротать время до наступления действительно теплой погоды. Кстати, ежемесячные подборки с новинками столичного общепита можно найти по тегу . «Новые заведения»
Формат: кафе.
Где: Раковская, 36.
Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу — до 00.00).
Некоторые позиции из меню:
крем-суп из шпината — 9 рублей;
филе тунца с овощной капонатой — 30 рублей;
филе говядины на гриле — 12 рублей;
ризотто с белыми грибами — 23 рубля;
спагетти Карбонара — 14 рублей;
пицца — от 10 до 24 рублей;
тирамису — 9 рублей.
На что стоит обратить внимание: на пиццу.
Формат: бар.
Где: Интернациональная, 25а (подробней о переезде бара с улицы Гикало ). здесь
Когда: с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00).
Некоторые позиции из меню:
фалафель — 5 рублей;
мини-бургер с говядиной или курицей — 5 рублей 50 копеек;
паштет из печени — 7 рублей;
морковный торт — 5 рублей.
На что стоит обратить внимание: на коктейли.
Формат: кафе.
Где: ул. Советская, 2.
Когда: с 10.00 до 23.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
сэндвичи — 5−6 рублей;
салаты — 5 рублей;
суп — 3 рубля.
Формат: караоке.
Где: Кальварийская, 1.
Когда: с 19.00 до 07.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
салат с сочным ростбифом — 16 рублей;
филе сибаса на углях с овощным соте и сливочным пюре из сельдерея — 29 рублей;
морковный торт с соленой карамелью — 8 рублей.
На что стоит обратить внимание: блюда из мяса и рыбы, приготовленные на открытом огне.
Формат: бар.
Где: Интернациональная, 25а.
Когда: c 18.00 до 02.00 (пятница и суббота — до 04.00).
Некоторые позиции из меню:
тартар из говядины — 12 рублей;
куриный паштет с фуа-гра — 9 рублей;
салат с креветками, манго и авокадо — 15 рублей.
На что стоит обратить внимание: на коктейли. Фото: vitrini.by
Формат: кафе.
Где: пр. Победителей, 9 (ТЦ «Галерея Минск»).
Когда: с 10.00 до 22.00 ежедневно.
Некоторые позиции из меню:
брюссельская вафля — 5 рублей;
бельгийская вафля-сэндвич с ветчиной и сыром — 10 рублей;
бельгийская вафля-сэндвич с запеченными овощами и сыром — 10 рублей;
суп — 4 рубля.
Формат: пивной ресторан.
Где: ул. Тимирязева, 65.
Когда: с 12.00 до 00.00 (пятница и суббота — до 01.00).
Некоторые позиции из меню:
салат с пармой и грушей — 16 рублей;
борщ с ребрышками — 8 рублей;
утка с яблоками — 28 рублей;
свинина-гриль — 24 рубля.
На что стоит обратить внимание: на говядину «Веллингтон». Фото: minsknews.by
Формат: бар (открылся на месте ). кофейного бара «Лондон»
Где: пр. Независимости, 18.
Когда: с 08.00 до 00.00 (понедельник-четверг), с 10.00 до 02.00 (пятница-воскресенье).
На что стоит обратить внимание: на коктейли. «Библиотека вина»
Формат: винный бар
Где: ул. Богдановича, 102.
Когда: с 12.00 до 00.00 (пятница и суббота — до 02.00).
Некоторые позиции из меню:
мидии в винном соусе — 10 рублей;
салат из курицы с томатами и адыгейским сыром — 6 рублей;
крем-суп из кукурузы — 5 рублей;
стейк из говядины с перечно-сливочным соусом — 15 рублей.
***
На улице Карла Маркса открылась пекарня-кондитерская «Соле».
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Предлагаем вам на выбор февральские кафе, бары и рестораны, где можно коротать время до наступления теплой погоды.
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