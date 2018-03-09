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Бары на "новой Зыбицкой", бутербродная и итальянский ресторан. Новые заведения февраля

10.03.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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Пора признать: первая неделя весны выдалась по-зимнему суровой. По этому поводу предлагаем вам на выбор февральские кафе, бары и рестораны, где можно коротать время до наступления действительно теплой погоды. Кстати, ежемесячные подборки с новинками столичного общепита можно найти по тегу «Новые заведения».

l’angolo Italiano (Итальянский уголок)











Формат: кафе.

Где: Раковская, 36.

Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу — до 00.00).

Некоторые позиции из меню:

крем-суп из шпината — 9 рублей;

филе тунца с овощной капонатой — 30 рублей;

филе говядины на гриле — 12 рублей;

ризотто с белыми грибами — 23 рубля;

спагетти Карбонара — 14 рублей;

пицца — от 10 до 24 рублей;

тирамису — 9 рублей.

На что стоит обратить внимание: на пиццу.

BarDuck











Формат: бар.

Где: Интернациональная, 25а (подробней о переезде бара с улицы Гикало здесь).

Когда: с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00).

Некоторые позиции из меню:

фалафель — 5 рублей;

мини-бургер с говядиной или курицей — 5 рублей 50 копеек;

паштет из печени — 7 рублей;

морковный торт — 5 рублей.

На что стоит обратить внимание: на коктейли.

«Бутербродная № 1»











Формат: кафе.

Где: ул. Советская, 2.

Когда: с 10.00 до 23.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

сэндвичи — 5−6 рублей;

салаты — 5 рублей;

суп — 3 рубля.

Караоке-клуб «Хлестов бар»











Формат: караоке.

Где: Кальварийская, 1.

Когда: с 19.00 до 07.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

салат с сочным ростбифом — 16 рублей;

филе сибаса на углях с овощным соте и сливочным пюре из сельдерея — 29 рублей;

морковный торт с соленой карамелью — 8 рублей.

На что стоит обратить внимание: блюда из мяса и рыбы, приготовленные на открытом огне.

Madmen








Формат: бар.

Где: Интернациональная, 25а.

Когда: c 18.00 до 02.00 (пятница и суббота — до 04.00).

Некоторые позиции из меню:

тартар из говядины — 12 рублей;

куриный паштет с фуа-гра — 9 рублей;

салат с креветками, манго и авокадо — 15 рублей.

На что стоит обратить внимание: на коктейли.

«Вафли есть»


Фото: vitrini.by

Формат: кафе.

Где: пр. Победителей, 9 (ТЦ «Галерея Минск»).

Когда: с 10.00 до 22.00 ежедневно.

Некоторые позиции из меню:

брюссельская вафля — 5 рублей;

бельгийская вафля-сэндвич с ветчиной и сыром — 10 рублей;

бельгийская вафля-сэндвич с запеченными овощами и сыром — 10 рублей;

суп — 4 рубля.

Beef&Beer











Формат: пивной ресторан.

Где: ул. Тимирязева, 65.

Когда: с 12.00 до 00.00 (пятница и суббота — до 01.00).

Некоторые позиции из меню:

салат с пармой и грушей — 16 рублей;

борщ с ребрышками — 8 рублей;

утка с яблоками — 28 рублей;

свинина-гриль — 24 рубля.

На что стоит обратить внимание: на говядину «Веллингтон».

Kew London


Фото: minsknews.by

Формат: бар (открылся на месте кофейного бара «Лондон»).

Где: пр. Независимости, 18.

Когда: с 08.00 до 00.00 (понедельник-четверг), с 10.00 до 02.00 (пятница-воскресенье).

На что стоит обратить внимание: на коктейли.

«Библиотека вина»

Формат: винный бар

Где: ул. Богдановича, 102.

Когда: с 12.00 до 00.00 (пятница и суббота — до 02.00).

Некоторые позиции из меню:

мидии в винном соусе — 10 рублей;

салат из курицы с томатами и адыгейским сыром — 6 рублей;

крем-суп из кукурузы — 5 рублей;

стейк из говядины с перечно-сливочным соусом — 15 рублей.

***

На улице Карла Маркса открылась пекарня-кондитерская «Соле».

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Теги: Минск
 
 
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