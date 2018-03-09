Пора признать: первая неделя весны выдалась по-зимнему суровой. По этому поводу предлагаем вам на выбор февральские кафе, бары и рестораны, где можно коротать время до наступления действительно теплой погоды. Кстати, ежемесячные подборки с новинками столичного общепита можно найти по тегу «Новые заведения» .























Формат: кафе. Где: Раковская, 36. Когда: с 11.00 до 23.00 (в пятницу и субботу — до 00.00). Некоторые позиции из меню: крем-суп из шпината — 9 рублей; филе тунца с овощной капонатой — 30 рублей; филе говядины на гриле — 12 рублей; ризотто с белыми грибами — 23 рубля; спагетти Карбонара — 14 рублей; пицца — от 10 до 24 рублей; тирамису — 9 рублей. На что стоит обратить внимание: на пиццу.























Формат: бар. Где: Интернациональная, 25а (подробней о переезде бара с улицы Гикало здесь ). Когда: с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00). Некоторые позиции из меню: фалафель — 5 рублей; мини-бургер с говядиной или курицей — 5 рублей 50 копеек; паштет из печени — 7 рублей; морковный торт — 5 рублей. На что стоит обратить внимание: на коктейли.























Формат: кафе. Где: ул. Советская, 2. Когда: с 10.00 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: сэндвичи — 5−6 рублей; салаты — 5 рублей; суп — 3 рубля.























Формат: караоке. Где: Кальварийская, 1. Когда: с 19.00 до 07.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: салат с сочным ростбифом — 16 рублей; филе сибаса на углях с овощным соте и сливочным пюре из сельдерея — 29 рублей; морковный торт с соленой карамелью — 8 рублей. На что стоит обратить внимание: блюда из мяса и рыбы, приготовленные на открытом огне.

















Формат: бар. Где: Интернациональная, 25а. Когда: c 18.00 до 02.00 (пятница и суббота — до 04.00). Некоторые позиции из меню: тартар из говядины — 12 рублей; куриный паштет с фуа-гра — 9 рублей; салат с креветками, манго и авокадо — 15 рублей. На что стоит обратить внимание: на коктейли.



Фото: vitrini.by

Формат: кафе. Где: пр. Победителей, 9 (ТЦ «Галерея Минск»). Когда: с 10.00 до 22.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: брюссельская вафля — 5 рублей; бельгийская вафля-сэндвич с ветчиной и сыром — 10 рублей; бельгийская вафля-сэндвич с запеченными овощами и сыром — 10 рублей; суп — 4 рубля.























Формат: пивной ресторан. Где: ул. Тимирязева, 65. Когда: с 12.00 до 00.00 (пятница и суббота — до 01.00). Некоторые позиции из меню: салат с пармой и грушей — 16 рублей; борщ с ребрышками — 8 рублей; утка с яблоками — 28 рублей; свинина-гриль — 24 рубля. На что стоит обратить внимание: на говядину «Веллингтон».



Фото: minsknews.by

Формат: бар (открылся на месте кофейного бара «Лондон» ). Где: пр. Независимости, 18. Когда: с 08.00 до 00.00 (понедельник-четверг), с 10.00 до 02.00 (пятница-воскресенье). На что стоит обратить внимание: на коктейли.

«Библиотека вина»

Публикация от Tanya Kiryanova•kirilife•Minsk (@kirilife_com) Мар 8, 2018 в 2:20 PST

Формат: винный бар Где: ул. Богдановича, 102. Когда: с 12.00 до 00.00 (пятница и суббота — до 02.00). Некоторые позиции из меню: мидии в винном соусе — 10 рублей; салат из курицы с томатами и адыгейским сыром — 6 рублей; крем-суп из кукурузы — 5 рублей; стейк из говядины с перечно-сливочным соусом — 15 рублей.

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На улице Карла Маркса открылась пекарня-кондитерская «Соле».

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