Белорусы завоевали четыре медали в первый день Паралимпийских игр



m.rosbalt.ru

Все их принесли представители биатлона.

Второе место в этом виде спорта для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата завоевал в спринте на 7,5 км Дмитрий Лобан.

В соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3, также в спринте, серебряная награда в активе Юрия Голуба.

Две бронзовые награды в биатлоне у девушек. Лидия Графеева в спринте на 6 км в категории LW12 стала третьей. Светлана Сахоненко стала бронзовым призером в биатлонной гонке на 6 км среди спортсменок с нарушением зрения.

Напомним, вчера состоялась Церемония открытия зимних Паралимпийских игр. Они продлятся с 9 по 18 марта.