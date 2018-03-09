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Белорусы завоевали четыре медали в первый день Паралимпийских игр
10.03.2018 12:30 — Разное | Ежедневник
m.rosbalt.ru
Все их принесли представители биатлона.
Второе место в этом виде спорта для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата завоевал в спринте на 7,5 км Дмитрий Лобан.
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3, также в спринте, серебряная награда в активе Юрия Голуба.
Две бронзовые награды в биатлоне у девушек. Лидия Графеева в спринте на 6 км в категории LW12 стала третьей. Светлана Сахоненко стала бронзовым призером в биатлонной гонке на 6 км среди спортсменок с нарушением зрения.
Напомним, вчера состоялась Церемония открытия зимних Паралимпийских игр. Они продлятся с 9 по 18 марта.
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Все их принесли представители биатлона.
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