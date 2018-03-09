Белорусские паралимпийцы завоевали 4 медали на старте Игр в Пхенчхане

Белорусские спортсмены завоевали 4 медали (2 серебра, 2 бронзы) в стартовый соревновательный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Все награды завоеваны в биатлоне.



Дмитрий Лобан (№ 37) — серебряный призер Паралимпийских игр в Пхенчхане в биатлонном спринте. Фото: pyeongchang2018.com

Серебряным медалистом в спринте на 7,5 км для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата стал Дмитрий Лобан в категории LW12.

Среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3 серебро завоевал Юрий Голуб.



Юрий Голуб (слева, № 127) — вице-чемпион Паралимпиады-2018 в биатлонном спринте. Помогал ему в этом ведущий Дмитрий Будилович (на снимке справа). Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

В женских состязаниях по биатлону белоруски выиграли две бронзы.

Лидия Графеева стала третьей в спринте на 6 км в категории LW12.



Лидия Графеева (№ 11) — бронзовая медалистка в биатлонном спринте на Паралимпиаде-2018. Фото: pyeongchang2018.com

Третьей в спринте на 6 км финишировала и Светлана Сахоненко (ведущий — Роман Ященко) в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения.