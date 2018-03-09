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Белорусские паралимпийцы завоевали 4 медали на старте Игр в Пхенчхане
Белорусские спортсмены завоевали 4 медали (2 серебра, 2 бронзы) в стартовый соревновательный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Все награды завоеваны в биатлоне.
Серебряным медалистом в спринте на 7,5 км для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата стал Дмитрий Лобан в категории LW12.
Среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3 серебро завоевал Юрий Голуб.
В женских состязаниях по биатлону белоруски выиграли две бронзы.
Лидия Графеева стала третьей в спринте на 6 км в категории LW12.
Третьей в спринте на 6 км финишировала и Светлана Сахоненко (ведущий — Роман Ященко) в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения.
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Белорусские спортсмены завоевали 4 медали (2 серебра, 2 бронзы) в стартовый соревновательный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Все награды...
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