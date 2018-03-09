Вперед в будущее: топ-10 концептов Женевского автосалона

Нынешнее автошоу в Женеве выдалось поистине грандиозным по части мировых премьер — третья и заключительная часть обзора выставки посвящена самым ярким шоу-карам и концептам. Одни из них намекают на совсем близкое будущее, другие — лишь смелый дизайнерский эксперимент без каких-либо перспектив постановки на конвейер.

Некоторые из показанных в этом году в Швейцарии концептов — прообразы беспилотных электрических машин, которые будут представлять собой крупные однообъемники для сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Именно по этому принципу скроен концепт Icona Nucleus, достигающий в длину и ширину 5,25 м и 2,12 м соответственно. В салоне — места на шесть пассажиров, переднюю панель с привычными рулем, педалями и кнопками искать тут бесполезно: автопилот, уверены разработчики Nucleus, во вмешательстве человека не нуждается.



Icona Nucleus



Icona Nucleus

Из этой же оперы — Renault EZ-GO, преподносимый создателями в качестве «городского робомобиля для общего и личного пользования». По замыслу, EZ-GO должен дополнить общественный транспорт, а пассажир может вызвать машину через мобильное приложение или на стационарных посадочных станциях. В распоряжении концепта — система автономного вождения четвертого уровня, способная контролировать расстояние до автомобиля спереди, держать полосу, перестраиваться между рядами и самостоятельно поворачивать на перекрестках. За движение 5,2-метрового EZ-GO массой 1700 кг отвечает электродвигатель на задней оси, максимальная скорость у шаттла ограничена на отметке 50 км/ч.



Renault EZ-GO



Renault EZ-GO

Полностью автономный электрический концепт в Женеве представила британская Aston Martin, но это не беспилотный шаттл, а дизайнерский проект на тему будущего седана люксового подразделения Lagonda, дебют которого запланирован на 2021 год. Судя по слишком уж вычурному облику Lagonda Vision, финальная концепция грядущих моделей марки пока еще не сформирована. Зато, уверяют англичане, все перспективные машины суббренда Aston Martin будут передвигаться исключительно на электротяге. Увы, но подробностей о технической начинке женевского шоу-кара нет — сообщается лишь, что пробег на одной зарядке у седана составляет 640 км.



Lagonda Vision



Lagonda Vision

По доброй традиции свои новейшие разработки в Женеве выставляют именитые итальянские дизайнерские студии. Pininfarina — из их числа. Прославленное ателье активно сотрудничает с китайцами — эффектное купе HK GT это новый проект Pininfarina для Hybrid Kinetic Group, которая, как и многие другие компании из Поднебесной, намерена освоить нишу электромобилей. Самое интересное у HK GT не внешность, а техника — колеса тут приводятся только электромоторами суммарной отдачей 1087 лошадиных сил, а в качестве «удлинителя хода» (батареи емкостью 38 кВтч хватит на 160 км пути) выступает компактный газотурбинный генератор. Запас хода — до 1000 км. До 100 км/ч пятиметровая «двухдверка» разгоняется за 2,7 секунды, «максималка» достигает 350 км/ч.



Pininfarina HK GT



Pininfarina HK GT

Новый концепт показала и молодая компания GFG Style, образованная в 2015 году Джорджетто Джуджаро, патриарха итальянского дизайна, три года назад покинувшего бюро ItalDesign (с 2010 года оно находится под контролем концерна Volkswagen). Седан Sibylla разработан совместно с китайской энергетической компанией Envision Energy и в длину достигает более 5 м. У шоу-кара имеются подъемные задние секции крыши и сдвижное лобовое стекло, двери при этом открываются без стекол. Силовая установка Sibylla включает квартет электродвигателей суммарной мощностью 536 лошадиных сил и тяговую батарею на 100 кВтч, заряда которой должно хватить на 450 км пробега. Максимальная скорость — более 200 км/ч, набор 100 км/ч занимает 4,5 секунды.



GFG Style Sibylla



GFG Style Sibylla

С помощью концептов производители нередко намекают на грядущую смену своей дизайнерской философии — в Hyundai это сделали с помощью приземистого седана Le Fil Rouge. Стилисты компании говорят о современном прочтении концептуального Hyundai Coupe 1974 года и новом подходе к дизайну своих будущих моделей, который окрестили как «чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness). Новый подход, по словам корейцев, должен придать моделям марки «инстинктивное ощущение красоты». Судя по Le Fil Rouge, добиваться такого эффекта дизайнеры Hyundai намерены с помощью сочетания четких многослойных линий, вогнутых и выпуклых поверхностей и более сложного оформления каскадной решетки радиатора.



Hyundai Le Fil Rouge



Hyundai Le Fil Rouge

Показали в Женеве и концепты, которые уже совсем скоро превратятся в серийные модели. Porsche, например, вовсю тестирует на дорогах электрический седан, в основу которого ляжет концепт Mission E. Но это еще не все — в 2019 году должен появиться электрический «паркетник», для обозначения которого швабские маркетологи придумали термин CUV (Cross Utility Vehicle). Его прообразом является шоу-кар Mission E Cross Turismo длиной 4,95 м. Оснащается он двумя электромоторами совокупной мощностью свыше 600 л.с., которые позволяют ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды и развивать максимальные 250 км/ч. Из прочих особенностей — полный привод и 800-вольтная электросистема, позволяющая подзаряжать батарею на 80% за 15 минут при подключении к терминалу скоростной подзарядки.



Porsche Mission E



Porsche Mission E



Porsche Mission E

На «подзарядку» становится и корейская SsangYong. Концептуальный e-SIV дает представление о будущем кроссовере C-сегмента длиной 4,46 м — речь может идти об Actyon следующего поколения, дебют которого запланирован на следующий год. Кроме версий с традиционными двигателями в гамме будущей новинки может появиться и чисто электрическая версия с силовой установкой от e-SIV — это 187-сильный электромотор и тяговая батарея емкостью 61,5 кВтч, обеспечивающей пробег между зарядками от 320 до 450 км. Как и выставочный шоу-кар, серийную версию кроссовера наверняка оснастят автопилотом, отвечающим третьему уровню автономности (движение по магистрали, в пробках и автоматическая парковка).



SsangYong e-SIV



SsangYong e-SIV

В какую модель в итоге перевоплотится Subaru Viziv Tourer Concept, пока толком неясно. Внешность концепта с шестиугольной решеткой радиатора сработана в соответствии с новым дизайнерским почерком Dynamic X Solid — не исключено, что выставочный образец показывает дизайн и размеры (длина, 4,78 м, ширина 1,93 м, колесная база 2,73 м) преемника универсала Levorg. О технической начинке шоу-кара информации с гулькин нос — фирменное пресс-коммюнике лишь утверждает, что универсал оснащается симметричным полным приводом, горизонтально-оппозитным двигателем Boxer и обновленным комплексом систем помощи водителю EyeSight с адаптивным круиз-контролем.



Subaru Viziv Tourer Concept



Subaru Viziv Tourer Concept

Гвоздь женевского стенда Toyota — шоу-кар GR Supra Racing Concept, который дает подсказки о грядущем пятом поколении флагманского спорткара компании. Он разрабатывается в кооперации с BMW , но если новый родстер Z4 баварской марки в дилерских салонах появится до конца текущего года, то соплатформенная Supra в продаже ожидается не раньше следующего года. Под капотом трекового шоу-кара скрывается турбированная «шестерка», приводящая заднюю ось, но ее характеристик Toyota не обнародовала. Ранее в Сети появлялись сведения о том, что серийная Supra получит трехлитровый двигатель с отдачей 330 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.



Toyota GR Supra Racing Concept



Toyota GR Supra Racing Concept