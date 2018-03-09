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Запрет для "Крумкачоў" на регистрацию игроков не сняли, клуб заявил о бойкоте матча
Заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится сообщает официальный
В комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ не поступало информации об успешном проведении переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба ФК «Крумкачы», подавшими заявления. С учетом сохранения задолженностей и отсутствия договоренностей запрет на регистрацию футболистов в отношении ФК «Крумкачы» оставлен в силе.
Вопрос о применении к клубу дополнительных санкций будет рассмотрен на следующем заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
Ранее
Накануне «Крумкачы»
По информации
За неявку на матч «Крумкачы» получат техническое поражение со счетом 0:3.
При этом клуб намерен предпринять все силы, чтобы провести ответный матч, который запланирован в Гродно. Решение о проведении второго матча будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ.
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С учетом сохранения задолженностей и отсутствия договоренностей запрет на регистрацию футболистов в отношении ФК "Крумкачы" оставлен в силе.
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