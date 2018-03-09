Заседание комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ не состоится сообщает официальный сайт федерации.



Фото: Юлианна Рипинская

В комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ не поступало информации об успешном проведении переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба ФК «Крумкачы», подавшими заявления. С учетом сохранения задолженностей и отсутствия договоренностей запрет на регистрацию футболистов в отношении ФК «Крумкачы» оставлен в силе.

Вопрос о применении к клубу дополнительных санкций будет рассмотрен на следующем заседании комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

Ранее было удовлетворено ходатайство футбольного клуба «Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления. До этого в связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба, с футбольного клуба «Крумкачы» были сняты 2 турнирных очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие.

Накануне «Крумкачы» обратились к болельщикам , где заявили о том, что своими решениями АБФФ вынесла клубу смертный приговор.

По информации «Прессбола» , сегодня «Крумкачы» отправили АБФФ и гродненскому «Неману» официальное уведомление о том, что команда не выйдет на поле в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси. Поединок должен был состояться 11 марта.

За неявку на матч «Крумкачы» получат техническое поражение со счетом 0:3.

При этом клуб намерен предпринять все силы, чтобы провести ответный матч, который запланирован в Гродно. Решение о проведении второго матча будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ.