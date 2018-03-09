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Отметила 8 Марта: в Пинске инспекторы задержали за рулем беременную с 2,7 промилле алкоголя
Инспекторы задержали беременную, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом
Инцидент произошел 9 марта, около 22.30, на улице Первомайской в Пинске. Сотрудников ГАИ привлек автомобиль Mazda, который двигался без включенного света фар. Женщина, управлявшая автомобилем, остановилась по требованию инспектора и сама вышла из машины.
Сотрудник ГАИ сразу обратил внимание, что женщина беременна (как выяснилось позже, 20-я неделя), однако ее физическое состояние вызвало подозрение. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что она действительно пьяна — 2,7 промилле алкоголя.
Инспекторы составили на 34-летнюю жительницу Пинского района административные протоколы. Женщина пояснила, что возвращалась домой из клуба, где отмечала с подругами 8 Марта.
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Инцидент произошел 9 марта, около 22.30, на улице Первомайской в Пинске.
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