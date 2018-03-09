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Отметила 8 Марта: в Пинске инспекторы задержали за рулем беременную с 2,7 промилле алкоголя

10.03.2018 14:24 — Разное | Tut.by  
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Инспекторы задержали беременную, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 9 марта, около 22.30, на улице Первомайской в Пинске. Сотрудников ГАИ привлек автомобиль Mazda, который двигался без включенного света фар. Женщина, управлявшая автомобилем, остановилась по требованию инспектора и сама вышла из машины.

Сотрудник ГАИ сразу обратил внимание, что женщина беременна (как выяснилось позже, 20-я неделя), однако ее физическое состояние вызвало подозрение. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что она действительно пьяна — 2,7 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на 34-летнюю жительницу Пинского района административные протоколы. Женщина пояснила, что возвращалась домой из клуба, где отмечала с подругами 8 Марта.

 
 
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Инцидент произошел 9 марта, около 22.30, на улице Первомайской в Пинске.

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