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Самый жадный бизнесмен США получил 7 лет лишения свободы
10.03.2018 14:28 — Разное | Ежедневник
storia.me
Суд в США приговорил бизнесмена Мартин Шкрели, арестованного в декабре 2015 года, к семи годам тюрьмы.
Как сообщает
Известность Мартин Шкрели получил после того, как возглавляемая им компания Turing Pharmaceuticals выкупила патент на один из препаратов против ВИЧ/СПИДа, а затем повысила цену на него с 13,5 до 750 долларов за упаковку.
В августе Шкрели был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и преступном сговоре с целью его совершения. По данным следствия, он незаконно вывел свои акции из биотехнологической компании Retrophin, чтобы погасить долг собственного инвестиционного фонда MSMB, а также лгал инвесторам, чтобы привлечь их в MSMB.
В понедельник американский суд постановил конфисковать личные активы Мартина Шкрели на сумму 7,36 млн долларов, включая принадлежащую ему картину Пабло Пикассо и альбом рэп-группы Wu-Tang Clan «Однажды в Шаолине».
Как отмечает газета, во время последнего слова бизнесмен «вытирал глаза платком». «Я никогда не был мотивирован деньгами. Я хотел повысить свою репутацию и добиться роста. Я здесь из-за грубых, глупых ошибок, которые совершил»,— сказал он.
После объявления приговора адвокат Бенджамин Брафман заявил, что защита разочарована семилетним сроком, но отметил, что «могло быть гораздо хуже». Адвокат сказал, что решение о подаче апелляции пока не принято.
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Суд в США приговорил бизнесмена Мартин Шкрели, арестованного в декабре 2015 года, к семи годам тюрьмы.
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