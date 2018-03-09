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Поиски в шахте "Беларуськалия" продолжаются, дополнительной информации нет - МЧС

10.03.2018 14:34 — Разное | БелТА  
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Поиски в шахте "Беларуськалия" продолжаются, дополнительной информации нет - МЧС
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поиски людей в шахте ОАО "Беларуськалий" продолжаются, дополнительной информации на данный момент нет. Об этом говорится в твиттер-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Дополнительной информации по инциденту на "Беларуськалии" нет. Поисково-спасательные работы продолжаются", - отмечается в сообщении, опубликованном в 14.00.

Обрушение в шахте "Беларуськалия" произошло накануне. "В 18.30 9 марта в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий". По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.

На участке находились двое рабочих. Работники военизированной горноспасательной части предприятия провели работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и ведут расчистку завала.

Для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса соли и газа на "Беларуськалии" создана комиссия. Информация об этом размещена на сайте ОАО.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поиски людей в шахте ОАО "Беларуськалий" продолжаются, дополнительной информации на данный момент нет. Об этом говорится в...

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