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Под Кобрином Mercedes при обгоне вылетел в кювет и врезался в дерево: пострадали два человека
Два человека пострадали в аварии, которая произошла утром 10 марта в Кобринском районе. Об этом
По предварительной информации, 24-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе М12 Кобрин — граница Украины. На 8-м километре дороги при выполнении маневра обгона он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль совершил наезд на дерево.
В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 10 марта, около 08.45, на трассе М12 Кобрин - граница Украины.
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