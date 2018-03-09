Под Кобрином Mercedes при обгоне вылетел в кювет и врезался в дерево: пострадали два человека

Два человека пострадали в аварии, которая произошла утром 10 марта в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 24-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе М12 Кобрин — граница Украины. На 8-м километре дороги при выполнении маневра обгона он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль совершил наезд на дерево.





В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир Mercedes получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.