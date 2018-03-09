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Белорусский дуэт выступает в биатлонном супермиксте. Онлайн гонки
Белорусский дуэт в составе Антона Смольского и Динары Алимбековой принимает участие в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Основные фавориты сегодня выставили следующие пары:
Германия: Хинц, Реес.
Австрия: Хаузер, Эдер.
Франция: А. Шевалье, Гюгонна.
Россия: Юрлова, Шипулин.
Норвегия: Олсбю, Й. Бё.
Чехия: Виткова, Моравец.
Словакия: Кузьмина, Казар.
США: Данкли, Бэйли.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Белорусский дуэт в составе Антона Смольского и Динары Алимбековой принимает участие в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
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