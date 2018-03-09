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Белорусский дуэт выступает в биатлонном супермиксте. Онлайн гонки

10.03.2018 15:36 — Разное | Tut.by  
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Белорусский дуэт в составе Антона Смольского и Динары Алимбековой принимает участие в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.


Фото: НОК Беларуси

Основные фавориты сегодня выставили следующие пары:

Германия: Хинц, Реес.

Австрия: Хаузер, Эдер.

Франция: А. Шевалье, Гюгонна.

Россия: Юрлова, Шипулин.

Норвегия: Олсбю, Й. Бё.

Чехия: Виткова, Моравец.

Словакия: Кузьмина, Казар.

США: Данкли, Бэйли.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Белорусский дуэт в составе Антона Смольского и Динары Алимбековой принимает участие в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

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