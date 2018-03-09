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Евросоюз намерен выделить Украине 1 миллиард долларов

10.03.2018 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Евросоюз намерен выделить Украине 1 миллиард долларов

eurasia.expert

Европейская комиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Теперь это предложение должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза, сообщают Ведомости.

Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, говорится на сайте ЕК.

«Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, направленных на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике». 

 
 
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Европейская комиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

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