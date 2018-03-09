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Гендиректор "Беларуськалия": шахтеры не найдены, их расположение пока не определено

10.03.2018 17:09 — Разное | БелТА  
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шахтеры, оказавшиеся под завалом в шахте рудника ОАО "Беларуськалий", еще не найдены, их расположение пока не определено. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ генеральный директор предприятия Иван Головатый, сообщает БЕЛТА.

По словам гендиректора, в шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.

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Теги: Минск
 
 
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шахтеры, оказавшиеся под завалом в шахте рудника ОАО "Беларуськалий", еще не найдены, их расположение пока не определено. Об этом заявил...

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