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Гендиректор "Беларуськалия": шахтеры не найдены, их расположение пока не определено
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шахтеры, оказавшиеся под завалом в шахте рудника ОАО "Беларуськалий", еще не найдены, их расположение пока не определено. Об этом заявил в эфире телеканала
По словам гендиректора, в шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную.
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шахтеры, оказавшиеся под завалом в шахте рудника ОАО "Беларуськалий", еще не найдены, их расположение пока не определено. Об этом заявил...
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