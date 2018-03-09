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Топливо подорожало в Беларуси

10.03.2018 17:24 — Разное | БДГ  
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Новые цены на топливо установлены с 10 марта.

Об этом сообщают в концерне «Белнефтехим».

Согласно установленным тарифам, на АЗС с 10 марта бензин АИ-95 стоит 1,30 рубля, бензин АИ-92 - 1,22 рубля, бензин АИ-98 - 1,51 рубля, дизельное топливо - 1,33 рубля.

По информации предприятия, увеличение стоимости нефтепродуктов произошло в соответствии с механизмом цен, который был разработан органами госуправления и по согласованию с правительством Беларуси. Цены могут повышаться ли понижаться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.

Напомним, предыдущее подорожание атомобильного топлива в Беларуси произошло в ночь с 7 на 8 февраля - на 1,6% (2 копейки).

 
 
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Новые цены на топливо установлены с 10 марта. Об этом сообщают в концерне «Белнефтехим».

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