Топливо подорожало в Беларуси

Новые цены на топливо установлены с 10 марта.

Об этом сообщают в концерне «Белнефтехим».

Согласно установленным тарифам, на АЗС с 10 марта бензин АИ-95 стоит 1,30 рубля, бензин АИ-92 - 1,22 рубля, бензин АИ-98 - 1,51 рубля, дизельное топливо - 1,33 рубля.

По информации предприятия, увеличение стоимости нефтепродуктов произошло в соответствии с механизмом цен, который был разработан органами госуправления и по согласованию с правительством Беларуси. Цены могут повышаться ли понижаться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.