Гандболисты СКА и БГК не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

Гандболисты минского СКА и БГК имени Мешкова не выявили победителя в матче второго этапа чемпионата Беларуси.



Фото: bgk-meshkova.com

СКА (Минск) — БГК им. Мешкова (Брест) — 30:30 (14:15).

10 марта. Минск. ДС «Уручье».

СКА: Мороз, Солдатенко; Гарбуз (2), Рудь (2), Хадкевич, Жила (2), Алехин (4), Сотник, Подшивалов (6), Кулеш (7), Кривенко (1), Ушал (1), Донцов (1), Вайлупов, Бохан (4), Бровко.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Рутенко (5), Шкуринский (6), Юринок (1), Потеко (2), Никуленков (5), Стойкович (2), Шумак (1), Горак, Разгор (1), Баранов, Сельвесюк, Джорджич (3), Шилович (4), Астрашапкин.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом брестчан, но вторую половину встречи активнее начали армейцы, сумевшие выдать отрезок 3:0 и оторваться в счете на 2 мяча (17:15).

Игра в догонялки лучше удавалась хозяевам, которые время от времени держали перевес в 2 мяча. Но за 10 минут до конца матча восстановилось равновесие, и в итоге победителя соперники так не выявили, хотя при счете 27:27 у брестчан был неплохой шанс для того, чтобы решить исход дуэли в свою пользу, но гости не смогли воспользоваться удалением в составе минчан.

Это была уже пятая дуэль СКА и БГК в нынешнем чемпионате страны, и второй раз команды сыграли вничью (еще раз равновесие было зафиксировано на старте сезона — 34:34). Две победы в активе БГК (30:26, 30:27), еще раз выиграл СКА (33:23).

В турнирной таблице с перевесом в 1 балл над минскими армейцами лидирует БГК имени Мешкова.



Фото: bgk-meshkova.com