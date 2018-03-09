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Брестское «Динамо» взяло первый трофей начинающегося футбольного сезона Беларуси

10.03.2018 18:06 — Разное | Ежедневник  
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Брестское «Динамо» взяло первый трофей начинающегося футбольного сезона Беларуси

Обладатель Кубка Беларуси «Динамо» из Бреста оказался сильнее многократного чемпиона борисовского БАТЭ. Матч, который проходил 10 марта в Минске, закончился со счетом – 2:1.

Изрядно обновившееся в межсезонье брестское «Динамо» под началом своего нового рулевого чеха Латала с самого начала встречи показало, что не робеет перед авторитетом соперника и намерено доказать свою состоятельность как одного из главных его соперников в этом году.

Уже на 12-й минуте Бресту удалось доказать это  на табло. После контакта защитника БАТЭ Милуновича с бывшим игроком борисовчан Нехайчиком арбитр указал на одиннадцатиметровый. Новичок «Динамо» австриец Готал был точен – 1:0.

На 30-й минуте «динамовцы» удвоили преимущество. Связка бывших игроков гродненского «Немана» Савицкого и Витуса соорудила красивую комбинацию при попустительстве пока не сыгранной защиты БАТЭ. Отличился Витус – 2:0.

Во второй половине встречи «динамовцы» достаточно уверенно удержали победный счет, хотя борисовчане имели возможности попытаться догнать соперника. Стоит вспомнить удар Иванича на 70-х минутах, когда он в упор промахнулся по воротам Гутора. Уже на третьей добавленной минуте после удара мяч пересек ворота брестского кипера до сэйва голкипера - 2:1. Но на то, чтобы сравнять счет и продолжить выяснение отношений, у БАТЭ уже не хватило времени. 

В итоге Суперкубок – первый трофей футбольного сезона 2018 – отправляется в Брест.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Обладатель Кубка Беларуси «Динамо» из Бреста оказался сильнее многократного чемпиона борисовского БАТЭ. Матч, который проходил 10 марта в Минске, закончился со...

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