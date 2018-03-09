ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские биатлонисты соревнуются в смешанной эстафете. Онлайн гонки

10.03.2018 18:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси по биатлону выступает в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

За нашу команду выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

Основные фавориты заявили сегодня следующие четверки:

Германия: Хильдебранд, Пройсс, Лессер, Долль.

Норвегия: Сулемдал, Экхофф, Л`Абе-Лун, Т. Бё.

Италия: Вирер, Виттоцци, Д. Виндиш, Хофер.

Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.

Россия: Кайшева, Виролайнен, Малышко, Цветков.

Франция: Дорен-Абер, Бескон, Дестье, Фийон-Майе.

Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Прима, Пидручный.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по биатлону выступает в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Товарищеский матч между "Гомелем" и минским "Торпедо" был остановлен из-за массовой драки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика