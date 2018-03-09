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Белорусские биатлонисты соревнуются в смешанной эстафете. Онлайн гонки
Сборная Беларуси по биатлону выступает в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
За нашу команду выступят Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.
Основные фавориты заявили сегодня следующие четверки:
Германия: Хильдебранд, Пройсс, Лессер, Долль.
Норвегия: Сулемдал, Экхофф, Л`Абе-Лун, Т. Бё.
Италия: Вирер, Виттоцци, Д. Виндиш, Хофер.
Швеция: Перссон, Оберг, Нелин, Самуэльссон.
Россия: Кайшева, Виролайнен, Малышко, Цветков.
Франция: Дорен-Абер, Бескон, Дестье, Фийон-Майе.
Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Прима, Пидручный.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Сборная Беларуси по биатлону выступает в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
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