Товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» был остановлен на 75-й минуте после массовой драки. Об этом сообщается в твитере гомельской команды.

На 75-й минуте после массовой драки завершился сегодняшний матч #ГомельТорпедо . Игра остановилась при счете 0:1. Как-то так… pic.twitter.com/ukB54F9YY3 — ФК «Гомель» (@fcgomel) March 10, 2018

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличилась столичная команда. После перерыва страсти на поле накалялись и в итоге стыки переросли в массовую потасовку.



Фото: twitter.com/Tarpeda1947

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