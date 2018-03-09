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Товарищеский матч между "Гомелем" и минским "Торпедо" был остановлен из-за массовой драки

10.03.2018 18:45 — Разное | Tut.by  
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Товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» был остановлен на 75-й минуте после массовой драки. Об этом сообщается в твитере гомельской команды.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличилась столичная команда. После перерыва страсти на поле накалялись и в итоге стыки переросли в массовую потасовку.


Фото: twitter.com/Tarpeda1947

Будет дополнено.

 
Теги: Гомель
 
 
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На 75-й минуте при счете 1:0 в пользу столичного клуба игра была остановлена.

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