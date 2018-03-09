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"Крумкачы" официально уведомили АБФФ и "Неман", что не могут провести домашний кубковый матч

10.03.2018 19:13 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб «Крумкачы» официально уведомил Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» и футбольный клуб «Неман», о том, что не в состоянии организовать домашний матч ¼ финала Кубка Республики Беларусь сезона 2017/2018.


Фото: Юлианна Рипинская

Основными причинами сложившейся ситуации являются запрет на регистрацию игроков, отсутствие у клуба средств, необходимых для организации домашнего матча, и неопределенность с будущим клуба.

Информируем болельщиков о том, что матч ¼ финала Кубка Беларуси сезона 2017/2018 с участием футбольных клубов «Крумкачы» и «Неман», который был запланирован к проведению 11 марта на искусственном поле КФП ФК «Минск», не состоится.

Отметим, что на следующей неделе данная ситуация будет рассмотрена Комитетом контрольно-дисциплинарным и по этическим вопросам АБФФ.

Напомним, 11 марта в другом кубковом матче «Шахтер» сыграет против «Днепра».

 
Теги: Минск
 
 
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Футбольный клуб "Крумкачы" официально уведомил Ассоциацию "Белорусская федерация футбола" и футбольный клуб "Неман", о том, что не в состоянии организовать домашний...

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