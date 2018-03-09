Европейские эксперты на следующей неделе проведут стресс-тесты Белорусской АЭС

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На следующей неделе, 12-16 марта, в Беларусь прибудет группа европейских экспертов в рамках партнерской проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС.

Как сообщается на сайте МИД, в состав группы входят 17 экспертов - представителей регулирующих органов в сфере ядерной и радиационной безопасности из 15 европейских стран (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Литва, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция). Возглавляет группу Марк Фой – представитель Офиса по ядерному регулированию Великобритании.

В качестве наблюдателей в визите участвуют представители МАГАТЭ, России и Ирана.

Программой визита предусмотрены консультации со специалистами, принимавшими участие в проведении самооценки и подготовке национального доклада о стресс-тестах Белорусской АЭС, а также посещение площадки строительства станции. По итогам визита европейскими экспертами будет подготовлен предварительный отчет о партнерской проверке, итоговая версия документа ожидается в июне 2018 года.

Стресс-тесты представляют собой разовую внеплановую переоценку безопасности АЭС на предмет ее устойчивости к экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию: землетрясениям, затоплениям, экстремальным погодным условиям и др.

В 2016 году Белорусская АЭС провела самооценку рисков и безопасности, результаты которой были направлены на рассмотрение в регулирующий орган – Госатомнадзор. На основе отчета станции был подготовлен Национальный доклад о стресс-тестах Белорусской АЭС. Доклад, переведенный на английский язык, был передан в конце октября 2017 года в Европейскую комиссию для проведения партнерской проверки в соответствии с согласованной сторонами процедурой.