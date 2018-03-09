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"Все наши старания разрушал Гутор". Дулуб прокомментировал первое поражение БАТЭ в официальной игре
Главный тренер борисовского БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал
«Была хорошая, выставочная игра. Обе команды продемонстрировали бодрый футбол. К сожалению, мы уступили сопернику первую половину игры и по настрою, и по желанию. Во втором тайме пытались перевернуть ход матча, но не хватило времени», — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после матча.
— Считаете ли вы по итогам сегодняшнего матча, что нападающих у БАТЭ хватает?
— Я не сторонник делать выводы по итогам одного матча. Могу сказать, что идут поиски того, кто сможет усилить нашу игру в атаке. Время для этого еще есть.
— Вы согласны, что Филипович сегодня не справился с Нехайчиком?
— В первом тайме да. Наверное, это связанно с тем, что он пока не привык к нашему чемпионату.
— Во втором тайме команда перестроилась на игру с тремя центральными защитниками. Считаете, что это сработало?
— Благодаря этому мы прижали Брест, больше владели мячом, создавали моменты, но все наши старания разрушал Гутор. Если бы мы к 70 минуте смогли забить хотя бы один мяч, то игра пошла бы совсем по-другому сценарии.
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Главный тренер борисовского БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды от брестского "Динамо".
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