Главный тренер борисовского БАТЭ Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды от брестского «Динамо» (1:2) в матче за Суперкубок Беларуси 2018.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Была хорошая, выставочная игра. Обе команды продемонстрировали бодрый футбол. К сожалению, мы уступили сопернику первую половину игры и по настрою, и по желанию. Во втором тайме пытались перевернуть ход матча, но не хватило времени», — сказал Олег Дулуб на пресс-конференции после матча.

— Считаете ли вы по итогам сегодняшнего матча, что нападающих у БАТЭ хватает?

— Я не сторонник делать выводы по итогам одного матча. Могу сказать, что идут поиски того, кто сможет усилить нашу игру в атаке. Время для этого еще есть.

— Вы согласны, что Филипович сегодня не справился с Нехайчиком?

— В первом тайме да. Наверное, это связанно с тем, что он пока не привык к нашему чемпионату.

— Во втором тайме команда перестроилась на игру с тремя центральными защитниками. Считаете, что это сработало?

— Благодаря этому мы прижали Брест, больше владели мячом, создавали моменты, но все наши старания разрушал Гутор. Если бы мы к 70 минуте смогли забить хотя бы один мяч, то игра пошла бы совсем по-другому сценарии.