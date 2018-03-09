Главный тренер брестского «Динамо» Радослав Латал прокомментировал победу своей команды над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси 2018.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Я очень рад, что мы выиграли. Но, это только начало сезона. В среду у нас уже следующая игра, поэтому особо праздновать не собираемся. Настраиваемся на кубковый матч против «Слуцка», — сказал после матча Радослав Латал.

— Прокомментируйте замену Витуса.

— У Максима заболела голова, поэтому он не смог продолжить игру.

— Что скажете про брестских болельщиков?

— Их поддержка была просто фантастической.

— Накануне матча вы сказали, что нашли слабые стороны соперника, но не хотите их раскрывать заранее. Может, теперь поделитесь своими наблюдениями?

— Мы увидели, что они начинают прессинг в три игрока, между которыми возникает пространство. Мы сегодня постоянно ждали такого момента, чтобы атаковать.

— Удивила желто-синяя расцветка послематчевого салюта?

— Наверное, в нас не верили. Конечно, это нельзя было не заметить. Игроки тоже интересовались почему так.

— Можете кого-то выделить из своих игроков?

— Не люблю кого-то хвалить или отмечать. Мне важно, чтобы на поле и за его пределами игроки были как одно целое.

— После матча многие журналисты сказали, что ваш соперник сегодня выглядел лучше.

— Это их мнение. Мы проанализируем игру, посмотрим видео и потом подведем какие-то итоги. Самое главное, что мы выиграли.

— В раздевалке было много шампанского?

— Его не было вообще. У нас в среду кубковая игра — никакого шампанского.

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский отметил, что в матче за Суперкубок команды показали не по-весеннему качественный футбол.

— У нас очень хороший подбор футболистов сейчас. Так что БАТЭ сегодня было сложно. Конечно, нам тоже было сложно, но главное, что мы выдержали этот темп. Несмотря на пору года, обе команды показали качественный футбол.