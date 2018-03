Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

Kiryl Kazachok, a 40-year-old resident of Mazyr, Homyel region, who was sentenced to death in December 2016 for murdering his son and daughter, has been executed, the Vyasha Human Rights Center announced Tuesday, referring to the convict’s mother.