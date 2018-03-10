﻿ В национальном общественном оргкомитете по празднованию 100-летия БНР считают действия Статкевича неправомочными. 21.by
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В национальном общественном оргкомитете по празднованию 100-летия БНР считают действия Статкевича неправомочными

10.03.2018 14:51 — Разное | Навiны  
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Национальный общественный оргкомитет по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики «не имеет ничего общего с решениями и высказываниями Николая...

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