ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стильные новостройки, которых ждет Минск в этом году

11.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

REALTY.TUT.BY вспомнил интересные проекты жилых домов, которые должны появиться в столице в ближайшее время.

ЖК «Маэстро» напротив Музкомедии

К строительству жилого комплекса «Маэстро» группа компаний «Стратег» должна приступить во втором квартале 2018 года, завершить — в 2020-м. Это будет два 15-этажных дома на едином стилобате. На каждом этаже будет по шесть квартир свободной планировки, с остеклением в пол и высотой потолков до 3,6 метра.


В комплексе с жилыми домами построят трехуровневый подземный паркинг на 180 машино-мест. Внутренний двор будет освобожден от транспорта, там не предусмотрено хранение авто.


Скандинавская башня напротив гостиницы «Ренессанс»

Компания-заказчик ООО «Белхантер» будет строить на проспекте Дзержинского напротив гостиницы «Ренессанс» дом-башню в стиле скандинавского минимализма с элементами бионической архитектуры.


Дом в 23 этажа будет расположен под углом к линии проспекта, но одноэтажная часть параллельна проезжей части и пешеходным путям. Информации о планировках квартир пока нет.


В ООО «Белхантер» рассказали, что к строительству дома приступят сразу после экспертизы проекта. Сейчас он на стадии согласования.


ЖК «Петровщина»

На проспекте Дзержинского компания-застройщик «Айрон» начала строить жилой комплекс «Петровщина».


Комплекс будет строиться в две очереди — всего 14 секций. Первая очередь — шесть секций переменной этажности (18−21 этаж) — завершится к 2020 году. Квартиры тут начали продавать еще в начале февраля.


Цена квадратного метра при 100-% оплате 1020−1200 долларов, в рассрочку до декабря 2019 года «квадрат» обойдется на 20−30 долларов дороже. Самая высокая цена «квадрата» у однокомнатных квартир: при 100-% оплате — 1200 долларов, в рассрочку — 1230 долларов в эквиваленте.


Первая секция 4−11 этажи

ЖК на пересечении пр. Дзержинского и ул. Гурского

ЖК у станции метро «Михалово» строит компания «10 УНР-инвест». Два дома уже построены, третий — на финальной стадии, сдадут в эксплуатацию начале лета. Осенью компания планирует строить четвертый, завершающий комплекс дом — 17-этажный, трехсекционный. Старт продаж намечен на осень 2018 года.


Изображение: unr10.by

Дом у Военного кладбища

Двенадцатиэтажный дом в переулке Горный компания «Атлант-М Строй» начала строить в 2016 году и без привлечения средств дольщиков. Сейчас идут работы на уровне шестого этажа. Квартиры на первом этаже уже поступили в продажу. Цена квадратного метра — 1500 долларов.


Фото: Атлант-М Строй

На каждом этаже по шесть квартир свободной планировки от 49,5 до 122 квадратных метров.


Изображение: makroinginiring.by

Самая маленькая по площади квартира обойдется в 74,2 тысячи долларов.


Изображение: makroinginiring.by
 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть из новостроек украсит проспект Дзержинского.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика