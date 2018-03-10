Стильные новостройки, которых ждет Минск в этом году

REALTY.TUT.BY вспомнил интересные проекты жилых домов, которые должны появиться в столице в ближайшее время.

ЖК «Маэстро» напротив Музкомедии

К строительству жилого комплекса «Маэстро» группа компаний «Стратег» должна приступить во втором квартале 2018 года, завершить — в 2020-м. Это будет два 15-этажных дома на едином стилобате. На каждом этаже будет по шесть квартир свободной планировки, с остеклением в пол и высотой потолков до 3,6 метра.





В комплексе с жилыми домами построят трехуровневый подземный паркинг на 180 машино-мест. Внутренний двор будет освобожден от транспорта, там не предусмотрено хранение авто.





Скандинавская башня напротив гостиницы «Ренессанс»

Компания-заказчик ООО «Белхантер» будет строить на проспекте Дзержинского напротив гостиницы «Ренессанс» дом-башню в стиле скандинавского минимализма с элементами бионической архитектуры.





Дом в 23 этажа будет расположен под углом к линии проспекта, но одноэтажная часть параллельна проезжей части и пешеходным путям. Информации о планировках квартир пока нет.





В ООО «Белхантер» рассказали, что к строительству дома приступят сразу после экспертизы проекта. Сейчас он на стадии согласования.





ЖК «Петровщина»

На проспекте Дзержинского компания-застройщик «Айрон» начала строить жилой комплекс «Петровщина».





Комплекс будет строиться в две очереди — всего 14 секций. Первая очередь — шесть секций переменной этажности (18−21 этаж) — завершится к 2020 году. Квартиры тут начали продавать еще в начале февраля.





Цена квадратного метра при 100-% оплате 1020−1200 долларов, в рассрочку до декабря 2019 года «квадрат» обойдется на 20−30 долларов дороже. Самая высокая цена «квадрата» у однокомнатных квартир: при 100-% оплате — 1200 долларов, в рассрочку — 1230 долларов в эквиваленте.



Первая секция 4−11 этажи

ЖК на пересечении пр. Дзержинского и ул. Гурского

ЖК у станции метро «Михалово» строит компания «10 УНР-инвест». Два дома уже построены, третий — на финальной стадии, сдадут в эксплуатацию начале лета. Осенью компания планирует строить четвертый, завершающий комплекс дом — 17-этажный, трехсекционный. Старт продаж намечен на осень 2018 года.



Изображение: unr10.by

Дом у Военного кладбища

Двенадцатиэтажный дом в переулке Горный компания «Атлант-М Строй» начала строить в 2016 году и без привлечения средств дольщиков. Сейчас идут работы на уровне шестого этажа. Квартиры на первом этаже уже поступили в продажу. Цена квадратного метра — 1500 долларов.



Фото: Атлант-М Строй

На каждом этаже по шесть квартир свободной планировки от 49,5 до 122 квадратных метров.



Изображение: makroinginiring.by

Самая маленькая по площади квартира обойдется в 74,2 тысячи долларов.



Изображение: makroinginiring.by