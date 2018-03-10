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Вся семья в сборе. Жена Лионеля Месси опубликовала фото новорожденного сына

11.03.2018 08:42 — Разное | Tut.by  
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Жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото новорожденного сына в компании с мужем и двумя старшими сыновьями — Тьяго и Матео.


Фото: instagram.com/antoroccuzzo88

Третий сын в семье аргентинского футболиста родился в субботу, 10 марта, его назвали Чиро.

В 2012 году у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго, в 2015-м — Матео.

Из-за рождения ребенка Месси 10 марта пропустил матч 28-го тура чемпионата Испании с «Малагой». Впрочем, и без Месси «Барселона» одержала уверенную победу (2:0) благодаря голам Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.

 
 
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Жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото новорожденного сына в компании с мужем и...

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