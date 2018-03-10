Недавно в своей колонке наш автор Александр Зантович утверждал: самое сексуальное и притягательное в женщине — это ее неприступность и стервозность.

А что об этом думают психологи? О том, как стать сексуальной — и почему мытье посуды помогает в этом больше, чем «сделанные» губы — рассказала психолог и сексолог Оксана Алексеева.

— Сексуальность — это не яркая помада, не откровенная одежда и не оголенное в «нужных» местах тело. Сексуальность — это внутреннее состояние женщины. И если оно появляется, женщина транслирует его в мир, во что бы она ни была одета.



artlabirint.ru / Одна из самых сексуальных женщин мира по версии GQ Пенелопа Крус

Вульгарность притягивает взгляды мужчин, с этим нельзя поспорить. Она способна вызывать сильную страсть, но уважение — никогда. Женщина, которая ведет себя вызывающе и всем своим внешним видом кричит «давай же, бери меня», в конце концов ощущает не чувство радости, к которому стремилась, а невероятную фрустрацию. Ведь зачастую, соблазняя мужчину, мы хотим подлинных отношений, а не только секса с ним. Но на вульгарность «ловится» только секс.

Гипертрофированное сексуальное поведение чаще всего говорит как раз о проблеме в сексуальной сфере. Проведу аналогию: умный человек никогда не будет доказывать, что он умный, сильный не будет кричать на каждом углу о своей силе. И если женщина нарочито демонстрирует свою сексуальность, это говорит о внутренней боли и уязвимости, которую она старается прикрыть таким вот вызовом.

Нарочитая демонстративность чаще всего продиктована острой необходимостью получить оценку извне, потому что у женщины нет внутренней опоры, нет уверенности в себе. Но, увы, это замкнутый круг. Потому что доказательствами извне ни одна женщина не в состоянии заполнить эту внутреннюю яму.

И только в тот момент, когда наступает внутреннее успокоение, отпадает необходимость ежеминутно доказывать свою сексуальность, переживать о собственном несовершенстве и ретушировать, перекраивать свое тело.



hochu.ua / Моника Беллуччи

— А гонка за вечной молодостью, пластика, тренировки ради «попы как орех» — это не про сексуальность?

— Сексуальность — это всегда про здоровье, психическое и физическое. Женщина, которая маниакально худеет, живет в страхе по поводу каждой новой морщины и тратит все свои сбережения на то, чтобы «подколоться» лишний раз, никак не транслирует здоровье, особенно психическое. Постоянное желание доказать, что ты лучше, достойнее, сильно опустошает. Мужчина чувствует тревогу женщины, ее борьбу с природой, а это, согласитесь, никому не может нравиться.

Женщину можно научить одеваться по всем правилам стиля, делать красивый макияж, ее можно «заново слепить» пластическими операциями и придать какую угодно форму, но в этом всегда будет доля фальши, если женщина психологически травмирована и не может принять себя.

Ведь основное качество сексуальности — это как раз принятие. Поясню, что такое принимать: это уметь смаковать каждую минуту своей жизни. Получать кайф от движений своего тела, от влажности губ, от мягкости волос, которые спадают на ваши плечи. От прикосновения шелкового платья, дуновения ветра, от мягкой травы под ногами. От воды, которая течет по вашим рукам, когда вы моете посуду. Когда мужчина видит, что женщина способна получать наслаждение от самых простых вещей, когда он чувствует, что она любит то, что ее окружает, это не может не вызывать его интерес. Он хочет непременно оказаться рядом с такой женщиной. Он хочет медленного, но искреннего сближения.



esquire.ru/ Меган Фокс

— Что вы посоветуете женщинам, которые не чувствуют себя притягательными?

— Для начала нужно правильно расставить акценты. Смотрите, можно заниматься спортом, чтобы накачать попу и нравиться мужчинам на пляже, вызывать зависть их спутниц. Это одна мотивация, и она будет опустошать. А можно заниматься, потому что нравится как кровь бежит по телу, как оживает каждая клеточка, как гибко и плавно начинает двигаться тело после хорошей тренировки.

Поэтому, женщины, научитесь прежде всего балдеть от самой себя, от каждого своего движения. Мужчина увидит это и потянется к вам, даже если на вас будет надет мешок. Поверьте, ни замечательная фигура, ни дорогая одежда, ни макияж, ни курсы этикета не сделают вас сексуальнее, если вы не слышите себя.

Наслаждайтесь своей жизнью! И вы очень быстро увидите, как изменится ваше ощущения себя, а заодно — отношение мужчин к вам.

Оксана Алекссеева, психолог, автор тренинга «Сакральная сексуальность

