Матч Азаренко против 13-й ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе перенесен

Матч белоруски Виктории Азаренко против 13-й ракетки мира американки Слоан Стивенс в 1/32 финала турнира серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.



Фото: twitter.com/JJlovesTennis

Поединок должен был начаться около 7 утра по минскому времени, затем был отодвинут на 9 часов. Позже организаторы приняли перенести его на следующий день из-за непогоды.

По предварительной информации матч состоится либо поздно вечером 11 марта, либо в ночь на 12 марта по белорусскому времени.

Напомним, что в матче первого круга Виктория Азаренко, вернувшаяся в теннис после 8-месячного перерыва, обыграла британку Хизер Уотсон.

В парном разряде Азаренко вместе с Ариной Соболенко также успешно преодолели первый раунд , взяв верх над канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс.