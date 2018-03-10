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Матч Азаренко против 13-й ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе перенесен

11.03.2018 09:44 — Разное | Tut.by  
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Матч белоруски Виктории Азаренко против 13-й ракетки мира американки Слоан Стивенс в 1/32 финала турнира серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.


Фото: twitter.com/JJlovesTennis

Поединок должен был начаться около 7 утра по минскому времени, затем был отодвинут на 9 часов. Позже организаторы приняли перенести его на следующий день из-за непогоды.

По предварительной информации матч состоится либо поздно вечером 11 марта, либо в ночь на 12 марта по белорусскому времени.

Напомним, что в матче первого круга Виктория Азаренко, вернувшаяся в теннис после 8-месячного перерыва, обыграла британку Хизер Уотсон.

В парном разряде Азаренко вместе с Ариной Соболенко также успешно преодолели первый раунд, взяв верх над канадкой Эжени Бушар и американкой Слоан Стивенс.

 
 
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Матч белоруски Виктории Азаренко против 13-й ракетки мира американки Слоан Стивенс в 1/32 финала турнира серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе перенесен.

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