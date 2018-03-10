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Матч Азаренко против 13-й ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе перенесен
Матч белоруски Виктории Азаренко против 13-й ракетки мира американки Слоан Стивенс в 1/32 финала турнира серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Поединок должен был начаться около 7 утра по минскому времени, затем был отодвинут на 9 часов. Позже организаторы приняли перенести его на следующий день из-за непогоды.
По предварительной информации матч состоится либо поздно вечером 11 марта, либо в ночь на 12 марта по белорусскому времени.
Напомним, что в матче первого круга Виктория Азаренко, вернувшаяся в теннис после 8-месячного перерыва,
В парном разряде Азаренко вместе с Ариной Соболенко также
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Матч белоруски Виктории Азаренко против 13-й ракетки мира американки Слоан Стивенс в 1/32 финала турнира серии "Премьер" в Индиан-Уэллсе перенесен.
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