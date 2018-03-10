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Административный ресурс не помог. Какие регионы не смогли выполнить план по новым рабочим местам
Выполнить план по созданию новых рабочих мест в прошлом году смогли не все регионы, следует из данных Белстата. Больше всего не дотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс. Правда, и годовой план у них был выше, чем у организаций в других регионах.
За прошлый год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли — 69 807. Три региона не смогли выполнить прогноз — Минск, Минская и Могилевская области.
К примеру, в Минске планировалось за прошлый год создать 30 тысяч новых рабочих мест, а по факту — 28 940. Выполнить план не получилось, несмотря даже на задействованный административный ресурс.
Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти
Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, заявил в августе прошлого года премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства.
— Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысяч. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается, — рассказал Андрей Кобяков.
При этом в 2017 году с вынужденной неполной занятостью в прошлом году
Напомним, в 2016 году в Беларуси
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Выполнить план по созданию новых рабочих мест в прошлом году смогли не все регионы.
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