Административный ресурс не помог. Какие регионы не смогли выполнить план по новым рабочим местам

Выполнить план по созданию новых рабочих мест в прошлом году смогли не все регионы, следует из данных Белстата. Больше всего не дотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс. Правда, и годовой план у них был выше, чем у организаций в других регионах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В статистике учитываются трудоустроенные на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий. При этом в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

За прошлый год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли — 69 807. Три региона не смогли выполнить прогноз — Минск, Минская и Могилевская области.

Сколько новых рабочих мест создали в Беларуси в 2017 году Регион создано за 2017 год план на 2017 год Брестская 6852 6500 Витебская 6434 5750 Гомельская 6787 6760 Гродненская 5272 4900 Минск 28940 30000 Минская 10611 11100 Могилевская 4911 4990 по стране 69807 70000

К примеру, в Минске планировалось за прошлый год создать 30 тысяч новых рабочих мест, а по факту — 28 940. Выполнить план не получилось, несмотря даже на задействованный административный ресурс.

Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти рекомендовали принять на работу определенное количество нетрудоустроенных. Так, письма разослали более чем 200 крупнейшим организациям Советского района — коммерческим с численностью более 100 человек и всем государственным независимо от численности.

Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, заявил в августе прошлого года премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства.

— Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысяч. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается, — рассказал Андрей Кобяков.

При этом в 2017 году с вынужденной неполной занятостью в прошлом году столкнулись почти 134 тысячи белорусов. К примеру, по инициативе нанимателей в режиме неполного рабочего времени трудились почти 86,4 тысячи белорусов. Лидирует по этому показателю Витебская область — 22,4 тысячи человек, на втором месте — Брестская (13,1 тысячи), на третьем — Гродненская (12,5 тысячи).

Напомним, в 2016 году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в прошлом году смогли во всех областях, кроме Минской.