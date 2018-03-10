ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Административный ресурс не помог. Какие регионы не смогли выполнить план по новым рабочим местам

11.03.2018 11:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Выполнить план по созданию новых рабочих мест в прошлом году смогли не все регионы, следует из данных Белстата. Больше всего не дотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс. Правда, и годовой план у них был выше, чем у организаций в других регионах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В статистике учитываются трудоустроенные на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий. При этом в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

За прошлый год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли — 69 807. Три региона не смогли выполнить прогноз — Минск, Минская и Могилевская области.

Сколько новых рабочих мест создали в Беларуси в 2017 году
Регион создано за 2017 год план на 2017 год
Брестская 6852 6500
Витебская 6434 5750
Гомельская 6787 6760
Гродненская 5272 4900
Минск 28940 30000
Минская 10611 11100
Могилевская 4911 4990
по стране 69807 70000

К примеру, в Минске планировалось за прошлый год создать 30 тысяч новых рабочих мест, а по факту — 28 940. Выполнить план не получилось, несмотря даже на задействованный административный ресурс.

Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти рекомендовали принять на работу определенное количество нетрудоустроенных. Так, письма разослали более чем 200 крупнейшим организациям Советского района — коммерческим с численностью более 100 человек и всем государственным независимо от численности.

Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, заявил в августе прошлого года премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства.

— Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысяч. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается, — рассказал Андрей Кобяков.

При этом в 2017 году с вынужденной неполной занятостью в прошлом году столкнулись почти 134 тысячи белорусов. К примеру, по инициативе нанимателей в режиме неполного рабочего времени трудились почти 86,4 тысячи белорусов. Лидирует по этому показателю Витебская область — 22,4 тысячи человек, на втором месте — Брестская (13,1 тысячи), на третьем — Гродненская (12,5 тысячи).

Напомним, в 2016 году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в прошлом году смогли во всех областях, кроме Минской.

Читайте также
Какие зарплаты белорусы могут увидеть к 2020 году и что для этого нужно сделать
Самый богатый район оказался в рейтинге безработных. Где в Беларуси больше всего нетрудоустроенных
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 145
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выполнить план по созданию новых рабочих мест в прошлом году смогли не все регионы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шахтеры, оказавшиеся под завалами в Солигорске, погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика