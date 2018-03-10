Шахтеры, оказавшиеся под завалами в Солигорске, погибли

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Гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый в эфире ОНТ подтвердил гибель рабочих при обвале. Соболезнования родным и близким размещены на сайте предприятия.

"К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли", - отметил Иван Головатый.

Как сообщается на сайте «Беларуськалия», в ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены машинист горных выемочных машин Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения. Шахтеры погибли в результате внезапного выброса соли и газа, произошедшего 9 марта 2018 года, в смену с 11.50 до 18.50.Коллектив «Беларуськалия» выразил соболезнования всем родным и близким погибших шахтеров.

Как ранее сообщалось, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали два сотрудника предприятия.

Для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса соли и газа на "Беларуськалии" создана комиссия, сообщает на сайте «Беларуськалия».