Белорусский боксер выиграл титул чемпиона мира среди профессионалов

Белорусский боксер Кирилл Релих стал чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).



Фото: roundbyroundboxing.com

В Сан-Антонио (штат Техас, США) Кирилл Релих единогласным решением судей выиграл 12-раундовый бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA у 31-летнего кубинского боксера Рансеса Бартелеми — 117:110, 118:109, 118:109.

Поединок прошел с заметным преимуществом 28-летнего уроженца Барановичей, который практически не оставил сопернику шансов. К тому же кубинец несколько раз наносил удары ниже пояса, за что в седьмом раунде с него даже было снято очко.

Таким образом, Кирилл Релих взял реванш у Бартелеми за поражение в мае 2017 года, которое было отмечено сомнительными судейскими решениями и ударами кубинца ниже пояса.

Для Бартелеми поражение от белоруса стало первым в профессиональной карьере в 27 поединках. Причем из 26 побед кубинца 13 были добыты нокаутом.

В активе Кирилла Релиха теперь 22 победы в 24 поединках на профессиональном ринге (из них 19 нокаутом).

До перехода в профессионалы Кирилл Релих становился призером первенства Европы (2006) и чемпионом Беларуси (2008), победителем Кубка Беларуси (2008, 2009).

Профессиональную карьеру начал в 2011 году под началом тренера Сергей Пыталева, в июле 2013-го завоевал титул чемпиона СНГ.

В 2014 году стал тренироваться под руководством экс-чемпиона мира британца Рикки Хаттона. В 2015 году завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA, победив во втором раунде техническим нокаутом бразильца Лазаро Сантоса де Хесуса.

В мае 2016 года стал первым номером рейтинга первого полусреднего веса WBA, получив право на бой за титул чемпиона с его обладателем — британцем Рики Бернсом. Этот поединок прошел 7 октября 2016 года в шотландском Глазго. Победа при неоднозначном судействе тогда была присуждена британцу.

Днем ранее другой белорусский боксер 25-летний Иван Баранчик досрочно победил 34-летнего россиянина Петра Петрова в Дедвуде (штат Южная Дакота, США). Этот успех позволит Баранчику подняться на 2-ю строку в рейтинге IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Отметим, что изначально Баранчик должен был встречаться с шведским боксером турецкого происхождения Энтони Йигитом, однако тот отказался от боя, сославшись на болезнь. Россиянин Петр Петров, недавно перешедший из легкого веса в первый полусредний, дал согласие сразиться с белорусом лишь за три дня до поединка.

В активе Ивана Баранчика теперь 17 побед в 17 поединках на профессиональном ринге (причем 11 раз он выигрывал бои досрочно).