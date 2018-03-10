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Spiegel: хакеры похитили документы по переговорам ЕС с Беларусью

11.03.2018 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Spiegel: хакеры похитили документы по переговорам ЕС с Беларусью

sputnik-abkhazia.ru

Также «добычей» хакеров, которые атаковали серверы правительства Германии, стал протокол переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза и документы по контактам Брюсселя и Киева.

Всего, по данным Spiegel, было похищено шесть документов.

На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о хакерской атаке на информационную сеть правительства Германии. По данным издания, хакеры намеревались получить доступ к документам Министерства иностранных дел страны, они проникли в сеть Федеральной академии госуправления с помощью «программы-шпиона». В частности, сеть предлагала сотрудникам МИДа​ возможность дистанционного повышения квалификации. В результате атаки были заражены компьютеры как минимум 17 сотрудников ведомства, пишет РБК.

В конце февраля журнал Foсus со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что хакерская группа АРТ28, известная как Fancy Bear, совершила атаку на МИД Германии. По данным издания, атака была совершена в декабре прошлого года с помощью вредоносного программного обеспечения. Злоумышленникам, как писал Focus, удалось похитить «ценные данные». По словам собеседников издания, атака могла происходить на протяжении года.

По информации DPA, хакеры тогда смогли проникнуть в сеть передачи данных федеральной администрации Berlin-Bonn. C декабря 2017 года Федеральное управление информационной безопасности (BSI) и Федеральное управление по защите конституции (BfV) ведут расследование атаки.
 

 
 
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Также «добычей» хакеров, которые атаковали серверы правительства Германии, стал протокол переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза и документы...

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