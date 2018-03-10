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Возле "Экспобела" фура вылетела на переход и сбила двух пешеходов

11.03.2018 15:08 — Разное | Tut.by  
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Водитель фуры на трассе Минск — Витебск не справился с управлением и выехал на разделительную полосу в районе нерегулируемого пешеходного перехода возле «Экспобела», сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

«По оперативным данным, сегодня на 9-м км трассы М3 водитель-грузоперевозчик на польских номерах, не справившись с управлением при выезде с кольцевой дороги, допустил занос транспортного средства и совершил выезд на разделительную полосу, где находились пешеходы. Два пешехода получили телесные повреждения. Предварительно, один из них доставлен в Минскую областную клиническую больницу, второму оказывается помощь на месте. Скорее всего, в госпитализации он нуждаться не будет», — сказал Олег Тюрин.

Он отметил, что по предварительной информации, водитель предпринял экстренное торможение, поскольку была опасность в виде подрезавшего легкового автомобиля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель предпринял экстренное торможение, поскольку была опасность в виде подрезавшего легкового автомобиля.

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