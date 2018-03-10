Три награды завоевали белорусы в первый день Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям

Три награды завоевали белорусские спортсмены в первый день Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям в португальской Лейрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Алена Дубицкая. Reuters

Наиболее значимого успеха добилась белоруска Алена Дубицкая, которая в толкании ядра с результатом 18 м 47 см заняла второе место. Победительницей стала известная венгерская спортсменка Анита Мартон — 19 м 12 см.

Серебряную медаль в метании диска среди атлетов до 23-х лет (молодежная категория) завоевал белорус Виктор Трус, который уже в первой попытке отправил снаряд на 58 м 66 см. Превзойти его смог лишь представитель Хорватии Мартин Маркович — 63 м 24 см.

Третью награду в копилку белорусской команды принесла Анна Тарасюк. В метании копья среди спортсменок до 23-х лет она заняла второе место — 56 м 48 см. На верхнюю ступень пьедстала почета поднялась Эда Тугсуз из Турции — 60 м 92 см.

В одном из самых престижных видов программы в метании молота у мужчин победил поляк Павел Файдек — 77 м 30 см. Белорус Павел Борейша с результатом 74 м 04 см разместился на седьмой строке итогового протокола.

Кубок Европы по метаниям в Лейрии завершится 11 марта. Одним из самых интересных видов программы для белорусских болельщиков станет метание молота у женщин, где выступит один из фаворитов турнира белоруска Анна Малыщик.