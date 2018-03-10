Круче биткоина. Инвесторы предлагают литий



emky.net

Мировые цены на литий выросли в среднем на 50% за последний год, виной тому — растущая индустрия электромобилей и альтернативная энергетика.

Может ли инвестор извлечь выгоду из этой ситуации, выяснял Forbes.

В последние годы происходит технологическая революция: создаются самоуправляемые электромобили, солнечные батареи, гиперскоростные вакуумные поезда, шлемы виртуальной реальности и многое другое. В нашей жизни появляется все больше и больше устройств, которые меняют ее к лучшему.

Вместе с тем изменения претерпевает и спрос на ресурсы: потребность в нефти и газе постепенно уходит на второй план, а на первом плане оказываются литий, кобальт, никель и другие металлы. Именно они применяются для производства аккумуляторов, на которых работают современные гаджеты.

Существует три типа батареек: никель-металлогидридные (Ni-MH), свинцово-кислотные и литий-ионные (Li-Ion). Последний тип — самый надежный и эффективный, поэтому и самый перспективный. В этой связи интересно рассмотреть ситуацию с основным компонентом этого аккумулятора. Рынок лития характеризуется нарушенным балансом спроса и предложения, что выявляет стоимость этого сырья и объем добычи.

Мировые цены на этот металл выросли в среднем на 50% за последний год, а в Китае из-за проблем с логистикой — на 300%, до 20 000 долларов. Сложный и долгий процесс добычи лития вызывает его острый дефицит.

Редкий актив

На сегодняшний день подтверждено 14 млн тонн запасов лития. Его добыча в прошлом году составила порядка 35 000-38 000 тонн. 40% добываемого металла идет на производство аккумуляторов, 26% используется при изготовлении керамики и стекла, 13% приходится на выпуск смазочных материалов, 7% применяется в металлургии, 4% — в выпуске систем кондиционирования, по 3% используются в медицине и при производстве полимеров.

Соответственно, драйверами роста это сырье обеспечивает производство аккумуляторов, керамики и стекла. Объемы выпуска керамики и стекла, по некоторым оценкам, будут увеличиваться не больше чем на 6-8% в год, поэтому основным для анализа перспектив лития остается рынок аккумуляторов для мелких, крупных мобильных и стационарных платформ.

К мелким мобильным платформам относится бытовая электротехника, мобильные телефоны, ноутбуки и другие подобные устройства. В стандартной ячейке аккумулятора мощностью 9 Вт содержатся 0,75 грамма лития. Например, в батарейке iPhone 7 содержится 1 грамм этого металла. Из этого становится ясно, почему ранее проблем с энергоресурсом не было: за 2017 год Apple потребила 0,58% мировых объемов добычи.

На производство смартфонов по всему миру ушло лишь 2% совокупно добытого лития, а продано было 1,5 млрд таких устройств. Таким образом, этот сегмент не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на рынок лития.

Вслед за Tesla

Ключевым драйвером для роста потребления лития станет переход к возобновляемым источникам энергии и электротранспорту. Крупные мобильные платформы — это электромобили, в том числе автобусы и грузовики на электрической тяге. Именно их производство будет формировать основной спрос на литий: для автомобильной батареи необходимо в 50 000 раз больше лития, чем для телефона.

Для одной Tesla Model S в базовой комплектации нужно 52,5 кг этого металла. У Tesla есть определенные проблемы с производством Model 3, которые замедляют выход на рынок новых моделей. К июлю текущего года ситуация должна нормализоваться, и Tesla сможет производить по 10 000 машин в месяц.

Для выпуска электрогрузовика Semi Truck, которому после 2020 года предстоит совершить революцию в логистической отрасли, стоимость которой оценивается в 1 трлн долларов, будет использоваться в среднем порядка 100 кг лития.

К 2023 году массовое производство электромобилей начнут Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Audi, Porsche, Volvo, Huyndai, Honda и другие. При росте продаж на 20% эти компании произведут почти 15 млн электрокаров. На это к 2025 году потребуется 98 000 тонн лития ежегодно, что в 2,8 раза превосходит нынешний уровень совокупной добычи. При этом автомобильный рынок будет лишь вторым по объемам потребления этого металла.

Новая энергетика

Главным потребителем лития будут стационарные платформы, то есть батареи высокой емкости и мощности, низкой плотности и стоимости для хранения возобновляемой энергии. Литий применяют в мобильных платформах из-за его способности повышать плотность, с помощью которой достигается большая энергоемкость, но при этом цена такого аккумулятора повышается. В одном крупном аккумуляторе в среднем содержится до тонны лития, а энергохранилище может состоять из десятков тысяч таких аккумуляторов.

Другие решения, не использующие литий, находятся в стадии разработки, поэтому ожидать прорывов в этой сфере ближайшие 10 лет не приходится. Между тем литий-ионные батареи с каждым годом падают в цене, что повышает спрос на данный продукт. Сейчас стоимость одной батареи мощностью в киловатт — 195 долларов, а к 2025 году она упадет до 90 долларов.

Финальная стоимость литий-ионного хранилища Tesla на юге Австралии, которое может обслуживать 2 млн человек, составляет примерно 50 млн долларов. Для постройки этого хранилища энергии, которой хватит на покрытие нужд 200 млн человек, к 2025 году будет потрачено около 2,1 млрд долларов. Это не очень большие затраты для энергетической индустрии.

Для реализации этого проекта необходимо добыть 500 000 тонн лития. При текущих объемах добычи это попросту невозможно. Ведущие аналитики называют электромобили ключевым драйвером спроса на литий, однако стационарные системы во многом будут преобладать на этом рынке, особенно к 2020 году, когда цена на литий опустятся ниже 150 долларов.

В результате до 2025 года ежегодный прирост потребления лития для производства стационарных платформ составит порядка 40%. К этому времени индустрия будет потреблять не меньше 202 000 тонн этого металла.

Трудности добычи

Месторождения лития находятся в солончаках. Из них откачивается рассол, который выдерживается на солнце, а затем проходит химическую обработку. Длятся такие проекты в среднем по пять лет. До двух лет уходит на изучение предполагаемого месторождения и создание экономических условий для реализации добычного проекта. Около полутора лет ведутся геологоразведочные работы. Упомянутый способ добычи является самым дешевым, так как требует только больших объемов воды. Однако из-за особенностей почв, из которых добывается литий, обеспечить доступ к воде в необходимом количестве обычно затруднительно.

Средняя стоимость разработки месторождения указанным способом — 14 млн долларов, но если добыча происходит горнорудным путем, то стоимость может доходить до 85 млн долларов. По нашим оценкам, в 2025 году мировая добыча лития должна вырасти до 320 000 тонн. Однако достичь таких объемов производства к этому времени будет сложно, поскольку литий с месторождений, которые разрабатываются сейчас, начнет поставляться только через четыре года.

Между тем корпорации Tesla необходимы бесперебойные поставки лития. С учетом того, что объем предзаказов на Model равняется 530 000, у Tesla неизбежно возникнут трудности с сырьем, хотя Илон Маск и договаривается с будущими поставщиками лития об эксклюзивных поставках.

Как заработать на этом

Корпорации, которые добывают литий, — Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile и FMC — чувствуют себя прекрасно. Акции этих компаний интересно рассмотреть на предмет инвестирования.

Albemarle Corp. (ALB) добывает и обрабатывает бром, литий для различных отраслей промышленности, а так же предоставляет каталитический крекинг для нефтеперерабатывающей индустрии.

Компания работает в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африка и в АТР. Это обеспечивает высокую степень диверсификации и снижает несистематические риски для Albemarle.

ALB контролирует 35% рынка лития, за 2016 год оборот от его продаж вырос на 22%. Три главных месторождения компании — это Salar de Atacama в Чили, Silver Peak в США и 49% Talison Lithium в Австралии (51% в собственности КНР). География присутствия обеспечивает компании конкурентное преимущество при выполнении международных заказов. Albemarle также разрабатывает новое месторождние в Аргентине.



Выручка ALB в 2017 году составила 3 млрд долларов с маржинальностью 16,3%. За последние пять лет выручка и прибыль увеличлись на 11% и 27% соответственно. Особенно радует инвесторов средний рост выручки 16% за последние три квартала 2017 года.

ROE за три года достиг пика на уровне 24, ROA также на максимуме — 10,35. Бизнес-стратегия и стабильные финансовые показатели делают Albemarle инвестиционно привлекательной компанией. Более того, Albermarle постоянно обсуждает возможность увеличения квоты на добычу лития в различных странах. Целевая цена по Albermarle — 181,59 долларов до конца 2018 года.

FMC Corp. (FMC) — корпорация, которая развивает три сегмента бизнеса: FMC Agricultural Solutions, FMC Health & Nutrition, и FMC Lithium. Ориентированный на производство лития сегмент существует с 2014 года. На него приходится 8% всего оборота компании, в среднем за последние три года он растет на 7,7%.

Пока этот рост не соответствует нашим будущим прогнозам, однако мы считаем, что в течение двух лет произойдет резкий скачок продаж. Для увеличения маржинальности сегмента компания выкупила полную вертикальную цепочку от добычи лития до продажи готового материала производства батарейки.

Выручка за последние 12 месяцев выросла на 6% и достигла 2,8 млрд долларов при маржинальности в 13,1%. Работая в индустрии по добыче лития, FMC пытается выстроить вертикальную структуру своего бизнеса. Благодаря этому клиенты получают готовый продукт без каких-либо дополнительных расходов. Целевая цена по FMC — 110 долларов до конца года.

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM) производит химические удобрения для сельского хозяйства, а также поставляет для промышленности йод и литий. У компании есть несколько месторождений в Чили общей площадью 44 кв. км, также Sociedad Quimica y Minera de Chile SA является совладельцем Cauchari-Olaroz в Аргентине.

За 2017 год SQM показала рост выручки в 11,2%, до 2,15 млрд долларов. Маржинальность бизнеса составляет 18,7%, ROE — 12,14%, ROIC — 7,85%. Компания наконец смогла урегулировать свой конфликт с чилийским правительством.

Доля в проблемном активе была продана конкуренту Albermarle. Однако SQM придется выплатить штраф в 17,5 млн долларов, а также перечислять повышенные роялтис Чили от эксплуатации шахты Atacama. Однако есть и позитивная сторона: чилийские власти увеличили для SQM квоту на добычу лития до 2030 года до исторического максимума в 2,2 млн тонн. Это дает компании мощное конкурентное преимущество. Целевая цена по SQM — 85 долларов до конца года.