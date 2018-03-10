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Эберхард выиграл масс-старт, опередив на последнем круге Фуркада и Шипулина
Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Эберхард (0+0+1+1) уходил с последнего рубежа с 17-секундным отставанием от лидеров, но смог догнать и опередишь на финише Мартена Фуркада (2+0+0+0) и Антона Шипулина (0+1+0+0), который споткнулся в борьбе с австрийцем на последнем километре дистанции.
Почти догнавший в общем зачете Фуркада Йоханнес Бё (0+1+2+2) сегодня провалился на стрельбе и финишировал лишь 19-м.
Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.
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Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Контиолахти.
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