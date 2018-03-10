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Белорусский боксер Релих стал чемпионом мира по версии WBA

11.03.2018 16:52 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский боксер Релих стал чемпионом мира по версии WBA

intex-press.by

Белорус Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом среднем весе.

После 12 раундов судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику — 118:110, 118:109, 118:109. Поединок состоялся в Сан-Антонио, сообщает sports.ru. 

Это был второй бой между боксерами. В первом поединке, который состоялся в мае 2017 года, по очкам сильнее был Бартелеми.

Релих — второй чемпион мира из Беларуси. Первым был тяжеловес Сергей Ляхович, который в 2006-м завоевал титул WBO, победив Леймона Брюстера.

 
 
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Белорус Кирилл Релих победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона WBA в первом среднем весе.

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