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С начала года ГАИ Минской области конфисковало у пьяных водителей 25 машин за повторное нарушение
За минувшие сутки ГАИ Минской области задержала сразу 26 пьяных водителей. У одного из них это уже второе аналогичное нарушение в течение года. До 12 марта Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель»,
За повторное в течение года вождение в нетрезвом виде 36-летний житель Логойского района получит штраф и лишится водительских прав. Volkswagen Golf нарушителя отправлен на штрафстоянку.
Первый раз мужчина попался гаишникам 22 февраля.
«Однако урок не пошел впрок и 10 марта на автодороге Жодино-Дениски в Логойском районе сотрудники ГАИ его снова задержали в состоянии опьянения при управлении авто», — добавили в Госавтоинспекции.
Теперь водителю грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Материалы в отношении нарушителя направлены в Следственный комитет.
С начала года в Минской области за повторное управление машиной в пьяном видео конфисковано 25 автомобилей.
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За минувшие сутки ГАИ Минской области задержала сразу 26 пьяных водителей. У одного из них это уже второе аналогичное нарушение в течение года. До 12 марта...
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