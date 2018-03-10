С начала года ГАИ Минской области конфисковало у пьяных водителей 25 машин за повторное нарушение

За минувшие сутки ГАИ Минской области задержала сразу 26 пьяных водителей. У одного из них это уже второе аналогичное нарушение в течение года. До 12 марта Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель», сообщается на сайте ведомства.

За повторное в течение года вождение в нетрезвом виде 36-летний житель Логойского района получит штраф и лишится водительских прав. Volkswagen Golf нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Первый раз мужчина попался гаишникам 22 февраля.

«Однако урок не пошел впрок и 10 марта на автодороге Жодино-Дениски в Логойском районе сотрудники ГАИ его снова задержали в состоянии опьянения при управлении авто», — добавили в Госавтоинспекции.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Материалы в отношении нарушителя направлены в Следственный комитет.

С начала года в Минской области за повторное управление машиной в пьяном видео конфисковано 25 автомобилей.