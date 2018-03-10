﻿ С начала года ГАИ Минской области конфисковало у пьяных водителей 25 машин за повторное нарушение. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала года ГАИ Минской области конфисковало у пьяных водителей 25 машин за повторное нарушение

11.03.2018 17:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За минувшие сутки ГАИ Минской области задержала сразу 26 пьяных водителей. У одного из них это уже второе аналогичное нарушение в течение года. До 12 марта Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель», сообщается на сайте ведомства.

За повторное в течение года вождение в нетрезвом виде 36-летний житель Логойского района получит штраф и лишится водительских прав. Volkswagen Golf нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Первый раз мужчина попался гаишникам 22 февраля.

«Однако урок не пошел впрок и 10 марта на автодороге Жодино-Дениски в Логойском районе сотрудники ГАИ его снова задержали в состоянии опьянения при управлении авто», — добавили в Госавтоинспекции.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность и конфискация машины. Материалы в отношении нарушителя направлены в Следственный комитет.

С начала года в Минской области за повторное управление машиной в пьяном видео конфисковано 25 автомобилей.

 
 
Ссылка на источник 143
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки ГАИ Минской области задержала сразу 26 пьяных водителей. У одного из них это уже второе аналогичное нарушение в течение года. До 12 марта...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский боксер Релих стал чемпионом мира по версии WBA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика