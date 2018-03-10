Первый заместитель председателя и генеральный секретарь АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию , сложившуюся вокруг футбольного клуба «Крумкачы». По словам функционера, новый инвестор «воронов» Ваге Мартиросян не вызывает доверия.



Сергей Сафарьян. Фото: Александр Шичко, Прессбол

— В этой ситуации самое неприглядное то, что, наверное, я им больше всех помогал. И то, что они пытаются сейчас выставить, будто это решение руководства федерации не допускать их к чемпионату…

Пусть просто Шунто [директор «Крумкачоў"] вспомнит, сколько раз в течение прошлого сезона он говорил, что решил вопросы и нашел инвестора. И пусть рассекретит своего инвестора, которого он приволок сюда сейчас.

— Есть вопросы какие-то по нему?

— Никаких вопросов. Это просто пустышка, которой в очередной раз «Крумкачы» хотят прикрыться, выдавая, что они реально что-то сделали для участия в чемпионате, — сказал Сафарьян в эфире «Беларусь 5» .