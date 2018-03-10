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Первый зампред АБФФ об инвесторе "Крумкачоў": Это просто пустышка, которой они хотят прикрыться
Первый заместитель председателя и генеральный секретарь АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал
— В этой ситуации самое неприглядное то, что, наверное, я им больше всех помогал. И то, что они пытаются сейчас выставить, будто это решение руководства федерации не допускать их к чемпионату…
Пусть просто Шунто [директор «Крумкачоў"] вспомнит, сколько раз в течение прошлого сезона он говорил, что решил вопросы и нашел инвестора. И пусть рассекретит своего инвестора, которого он приволок сюда сейчас.
— Есть вопросы какие-то по нему?
— Никаких вопросов. Это просто пустышка, которой в очередной раз «Крумкачы» хотят прикрыться, выдавая, что они реально что-то сделали для участия в чемпионате, — сказал Сафарьян в эфире
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Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футбольного клуба "Крумкачы". По словам функционера, новый инвестор "воронов" не вызывает доверия.
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